Elecciones 2025: Fuerza Entre Ríos, el frente del PJ, del FEF y del PTP

En la sede del Partido Justicialista de Paraná, Guillermo Michel y Adán Bahl , oficializaron Fuerza Entre Ríos, el frente electoral con que competirá en las Elecciones legislativas de octubre. La presentación del frente, cuyo lema "La fuerza para defender a nuestra provincia", fue el miércoles en la justicia electoral y hoy jueves se firmó la propuesta programática.

Los candidatos a legisladores nacionales del peronismo entrerriano competirán en las Elecciones 2025 bajo el nombre "Fuerza Entre Ríos”, espacio integrado por el Justicialismo, el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP) y el Frente Entrerriano Federal (FEF). Hasta la medianoche de este jueves, plazo en que vencen las inscripciones de frentes electorales, se pueden incorporar nuevas fuerzas.

El espacio

El exintendente de Paraná afirmó que la lista es "amplia, generosa y valiente" y que representa "lo mejor del pueblo entrerriano". También destacó que será oposición del ajuste del gobierno nacional, mientras construyen "una nueva esperanza de una Argentina donde el esfuerzo valga, el mérito se tome en cuenta y nadie quede atrás". Entre los nombres figura el de Andrés Sabella, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); la secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay, Marianela Marclay; intendentes, empresarios y representantes de la juventud.

A su turno, el ex director de Aduana, Guillermo Michel, sostuvo que "Frigerio y Milei son dos caras de una misma moneda" por cuanto el plan económico se basa en un "atraso cambiario y salarial" que perjudica a los entrerrianos.

Michel ejemplificó con el cierre de cinco hoteles en la provincia debido a la caída del consumo y advirtió sobre el riesgo de más despidos y de un retroceso productivo. "La gente no tiene plata para consumir. Aumentó la luz, el gas, la nafta", aseguró. También acusó al gobierno provincial de generar una "hipoteca para todos los entrerrianos" al impulsar deuda y criticó la importación de naranjas de Egipto, lo que considera "un problema grave para el citrus entrerriano".

Sobre el gobernador Frigerio dijo que la alianza con La Libertad Avanza habla a las claras de su evidente falta de coraje.

Estrategias

Sobre la estrategia electoral, Adán Bahl dijo que se basa en debatir este modelo de ajuste para delinear acciones para defender a la provincia y estar con los productores e inversores y, sobre todo, "cuidar a los trabajadores". En tanto, Michel apuntó a conformar nuevas mayorías en el Congreso con el peronismo, radicales o socialistas para "pensar en una nueva esperanza para todos los argentinos".

Los postulados de Fuerza Entre Ríos

A través de un documento, se expresaron los principales conceptos que FUERZA ENTRE RÍOS tendrá como mensaje durante la campaña.