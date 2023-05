Preguntan cómo define el IOSPER los montos de los reintegros

En primer lugar, Jaroslavsky consulta qué practicas médicas son reconocidas por la modalidad de reintegro. Luego, y en relación al primer punto, indaga cuál es la razón para que prácticas médicas comunes y de uso frecuente "no sean reconocidas en su totalidad" como "audiometrías, sesiones de tratamiento fonoaudiológico, psicológico o psicopedagógico", por ejemplo.

En diálogo con UNO, la legisladora opositora mencionó el caso de un afiliado que debió pagar 6.000 pesos por una audiometría, ya que el IOSPER no le cubría este examen, y luego la obra social le otorgó un reintegro de apenas 300 pesos.

Asimismo, cuestionó que el IOSPER reintegra no un porcentaje de lo que paga el afiliado, sino un arancel fijo. La diputada aseguró que ese monto no sólo es bajo de por sí, sino que además se actualiza con mucho atraso en función del encarecimiento de las prácticas médicas. "Hay resoluciones, pero son de una época en que había estabilidad", observó.

"Aparentemente no hay mecanismo de actualización. No es acode a la inflación, sino suma fija, que no sé como sacan. ¿De donde sale que reintegren 300 pesos si el afiliado gastó 6000 pesos?", se preguntó la diputada de la UCR.

La presentación en Diputados consulta: "Cuál es el mecanismo de actualización que usan y si se tiene en cuenta el monto que pagan los beneficiarios a los prestadores". En declaraciones a UNO, Jaroslavsky lamentó que "la gente empieza el tramite pero no sabe cuánto le van a devolver".

Pero el problema de fondo, al que luego se suman los presuntos muy bajos reintegros, es la cantidad de prácticas médicas básicas y comunes que vienen dejando de ser cubiertas por el IOSPER. "lo razonable es que las prácticas esenciales estén cubiertas. Y si no, que al menos devuelvan un porcentaje razonable", advirtió Jaroslavsky, que sugirió que si hay prestaciones elementales que perdieron la cobertura, "no sé cómo será con enfermedades de gravedad".

En relación al conflicto permanente que mantiene el IOSPER –así como la mayoría de obras sociales y prepagas– con profesionales de la salud, la diputada de Victoria consideró que "los médicos cortan servicios porque les pagan poquisimo y muy tarde".

Consultada si solicitó alguna reunión formal con autoridades de la obra social antes de presentar el pedido de informes, Jaroslavsky aseveró que en el IOSPER "hay hermetismo, no atienden ni el teléfono", aunque espera alguna respuesta de los directivos.

Asimismo, aclaró que el pedido de informes está referenciado en el IOSPER porque depende de la Provincia y no en otras obras sociales y prepagas, sobre las que hay que reclamar ante la Nación. "En muchas obras sociales y prepagas esta pasando. Hay cosas que antes se cubrían y ahora no", admitió de todas formas.

El pedido de informes también pregunta por qué practicas ambulatorias comunes requieren auditoria previa y autorización. "Deberian poder hacerse online", dice Jaroslavsky.

Por último, señala dificultades en la cobertura por discapacidad en centros de día y atención terapéutica y demoras en las autorizaciones para tratamientos oncológicos. "Pasan los meses y no se consiguen drogas", cuestionó.