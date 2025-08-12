Uno Entre Rios | La Provincia | Oro Verde

Piden informes y la suspensión de una jineteada en Oro Verde

Un vecino de Oro Verde envió una nota al intendente César Clement donde solicita información sobre el 8° Festival de Destrezas Criollas, Jineteada y Bailanta.

12 de agosto 2025 · 23:03hs
Un vecino de Oro Verde envió una nota al intendente de la ciudad, César Clement, donde solicita información sobre el 8° Festival de Destrezas Criollas, Jineteada y Bailanta que se realizará en esa localidad el domingo. La actividad es auspiciada por el municipio y está programada para que se desarrolle en el Predio Multieventos.

El pedido es para conocer si cumple con las normativas relativas a “salud pública, medio ambiente, protección de la niñez, bienestar animal y prevención de delitos tanto de crueldad y maltrato animal como el de apuestas clandestinas”. En caso de no haber respuesta, se adelantó que se formalizaría una denuncia penal.

Patrocinado por la abogada proteccionista Cecilia Domínguez, un poblador de Oro Verde, Elvio Zabala, presentó una denuncia formal administrativa ante las autoridades municipales solicitando información y suspensión de la jineteada organizada para este 17 de agosto. El escrito fue ingresado el pasado 4 de agosto dirigido al intendente César Clement, pero no ha habido respuesta hasta ahora.

La jineteada en Oro Verde

La actividad ecuestre es organizada por la Agrupación Tradicionalista Oro Verde. La misma se llevará adelante en el Predio Multieventos de calle Los Sauces y Los Tordos. A partir de las 10, allí se tiene prevista la participación de cinco tropillas que llegarán desde Rosario, Urdinarrain, Basavilbaso, Concepción del Uruguay y Costa Grande.

Las entradas anticipadas se comercializan a 10.000 pesos y en el ingreso el costo es de 15.000. Según lo anunciado, se harán varias rondas de domas a la mañana, para luego por la tarde dar lugar a las “destrezas” criollas. Habrá servicios de cantina y una bolsa de más de 2 millones de pesos para los premios.

¿Qué dice la legislación?

En la nota al presidente municipal, se realizó “a lo fines de solicitar la suspensión” la actividad atenta “al cumplimiento irrestricto de normativa de carácter Nacional, Provincial y Municipal que podría verse incumplida en el caso de realizarse”, se indicó.

A su vez, se solicitó “que se verifiquen el cumplimiento de las disposiciones que establece la habilitación del evento”, apunta el escrito conocido por ERA Verde. En este orden, se requiere exhibir “constancias/ informes y documentación habilitante sanitaria, ambiental, bromatológica, de sanidad animal y de contralor general”.

Entre otras consideraciones el pedido señala que el evento “compromete numerosos aspectos protegidos por Ordenanzas Municipales, normas provinciales y nacionales en materia de salud pública, medio ambiente, protección de la niñez, bienestar animal y prevención de delitos tanto de crueldad y maltrato animal como el de apuestas clandestinas, según tipifica ley Penal Nº 14.346 (de Protección de los Animales) y Código Penal Argentino”, se precisó.

En la carta de principios de mes, se expresó que se aguarda “que el municipio responda esta semana el pedido presentado, y de corresponder se realizar la pertinente denuncia penal, en caso que no se esté cumpliendo con las exigencias legales esbozadas en el pedido de informe y suspensión”.

