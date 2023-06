Peregrinación de los Pueblos: se pone en marcha el viernes 13 de octubre

Peregrinación de los Pueblos llegada a Paraná 2.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Este año, la peregrinación saldrá el viernes 13 de octubre desde Hasenkamp para llegar el sábado 14 de octubre al santuario de La Loma en Paraná, un día antes de la celebración del Día de la Madre en Argentina.

"En esta nueva peregrinación María, quiere recoger las oraciones de los hijos, le pedimos ser actores de la vida y el camino de esta Patria. Sanadores de nuestra Patria, en primer lugar, con nuestra sanidad interior. Rezaremos con la fidelidad del pueblo que intuye esta presencia de madre y por eso confía. Somos parte de esta historia del milagro que continúa y se sigue escribiendo. A ella también le pedimos la gracia de saber trabajar por la Patria, hacerla crecer en la paz y concordia que nos da el sentirnos hermanos, desterrando todo odio y reconocernos entre nosotros. Sanar las heridas que nos dividen e impiden 'ser una Nación, cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común'. Tener la valentía para amar a todos, sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden”, señalaron.

Peregrinación de los pueblos (5).jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Remarcando el lema de rezar por el país, desde la página oficinal de la peregrinación se indicó: "Caminaremos hacia el Santuario La Loma, lugar santo, lleno de fe y esperanza, pediremos a la Madre que cuide a nuestra Patria y sane las heridas que ocasiona la crisis moral en la que estamos inmersos, manifestada concretamente en la creciente corrupción en los distintos sectores de nuestra sociedad. Que nos sane de la epidemia del narcotráfico y la inseguridad. Madre, te pedimos en particular por aquellos que son los más olvidados, pero que saben que aquí siempre hay lugar para ellos".

Los organizadores remarcaron que la peregrinación no deja a nadie de lado: "En este peregrinar todos tienen lugar, todos comparten la esperanza y todos son reconocidos hijos. Vamos a rezarle a la Virgen, porque aquí crecimos y aquí nuestra Patria siempre tuvo una bendición, porque tiene una Madre. No tenemos derecho a bajar los brazos llevados por la desesperanza. Recuperemos la memoria de esta Patria que tiene Madre, recuperemos la memoria de nuestra Madre. Precisamente ella, como Madre, va a curar la Argentina. Miremos a la Virgen y pidámosle que no nos suelte de su mano. ¡¡¡Gracias Madre!!!"