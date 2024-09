Pacientes con alergia en alerta: pronostican una primavera más seca de lo habitual

alergia.jpg

Consultado por este tema, Nicolás Calí, médico especialista en alergia e inmunología, comentó a UNO: “Cuando llega septiembre es la época en la cual más sufren los pacientes que tienen problemas con los pólenes, básicamente. Y que sea un tiempo seco, y más si hay un poquito de viento, empeora su situación, porque los días de lluvia lo que hacen, por ejemplo, es envolver el pólen cuando cae el agua y lo tiran hacia el suelo. En cambio, cuando es época seca los pacientes padecen muchos procesos de conjuntivitis alérgica, que es una de las principales consultas en septiembre”.

Manifestaciones más comunes de la alergia

Además de la conjuntivitis, también se intensifican los casos de rinitis, molestias en la garganta causados por la alergia, aunque este año recomiendan estar atentos a los síntomas, ya que desde el mes pasado ha habido muchos casos también virales que han afectado la salud de una parte de la población, y al respecto Calí explicó: “Ha habido en Paraná y en la zona virus que han comprometido el pulmón y que han afectado la garganta, y esto generó un incremento en las consultas. Incluso han durado un mes, o un mes y medio. Han sido casos virales fuertes tanto en niños como en adultos, y que por ahí se confunde también con la alergia”.

En este marco, precisó: “El paciente alérgico ya sabe que lo es porque lo sufre entre el 50% y el 60% del tiempo durante el año, con crisis en septiembre, o algunos en invierno, dependiendo del alergeno que lo afecte”.

¿Hay que consultar al especialista?

Acerca de si hay que consultar al alergista previo al inicio de la primavera, señaló: “Hay que ver cuánto le molesta al paciente, porque hay algunos alérgicos con molestias pocos días al año y ya tienen la medicación reglada por su médico clínico o el pediatra cabecera. Los alergistas empezamos a trabajar cuando le afecta la calidad de vida en cantidad de días, porque las alergias son mecanismos que no se curan, pero que si no se los trata van a empeorar. En esos caso hay que consultar, identificar el alergeno para ver si hay alguna posibilidad de hacer un tratamiento”.

alergias de primavera.jpg

“Lo que hay que saber es que los pacientes que son alérgicos tienen mucho gasto energético y además nuestro sistema inmunológico es como un ejército, que en los pacientes que está muy activado el tema de la producción de moco, la congestión, o que el pecho que se les cierra, tienen mayor riesgo de evolucionar al asma, y la otra es que le quita respuesta al sistema inmunológico de protección bacteriana, viral y cancerígena, porque la desvía hacia un mecanismo alergénico”, dijo, y agregó: “Por eso muchos pacientes, sabiendo esos antecedentes y que van a tener mayor posibilidad de presentar una infección, recurren al especialista. Entonces nos dedicamos a identificar qué es lo que está pasando, para regular y mejorar su sistema inmunológico”.

Uso de medicamentos

En farmacias de Paraná dieron cuenta de que la demanda de medicamentos antialérgicos de venta libre se viene incrementando ya incluso desde hace varias semanas. Al respecto Lorena, farmacéutica de un local del rubro situado en calle Alameda de la Federación, contó a UNO: “Desde el mes pasado que ya compran este tipo de medicamentos, pero estas últimas semanas vinieron a pedir bastante. Los genéricos son los más pedidos, ya que son más económicos, porque las marcas conocidas sí han aumentado. Por ahí lo que más llevan es loratadina para la alergia, que es lo que la gente más conoce; en genérico arranca en 3.500 pesos la caja de 10 unidades. Pero también se les ofrece cetirizina, o piden desloratadina; y mucho corticoide: viene desloratadina con betametasona”.

alergia polen.jpg

Consultado acerca de si es correcto recurrir a la utilización de medicamentos de venta libre sin la prescripción médica, Calí explicó: “Por ejemplo, loratadina todo el mundo la ha tomado, como cuando a uno le ve la cabeza toma un ibuprofeno o un paracetamol. No lo veo mal, pero todo depende de la cantidad de días que uno consume un producto: no es para tomarlo todo el año. En Argentina uno va y compra este medicamento de venta libre básicamente. Sin embargo, hay que saber que el problema de la alergia no se va a curar con la loratadina, sino que sólo va a calmar los síntomas por 24 o 12 horas, pero después el proceso va a seguir inflamando. Y además no corrige el sistema inmunológico; eso significa que tiene mayor predisposición a infecciones y aparición de células intra neoplásticas, que eso sería lo más grave”.

Por último, el especialista aclaró que es conveniente una diagnóstico temprano: “En los niños, a partir de los 5 años, si uno detecta la alergia y la trata, no la va a sufrir en la adolescencia y en la adultez. Cuando uno es alérgico por ejemplo a un polen o a un ácaro y se bloquea ese sistema, se evita que ese niño se haga alérgico a otros alergenos. Y también se reduce el riesgo de asma un 40%. Para eso están los tratamientos de alergia, que son de las famosas vacunas de alergia”, concluyó.