Dispuesta a que más mujeres sepan sobre esta posibilidad, Nancy comentó que estuvo acompañada en esta instancia por Érica Prodolliet, consultora de oncoimagen que brinda sus servicios en un instituto médico especializado en tratamientos oncológicos en la capital entrerriana.

Consultada acerca de esta disciplina, Érica explicó a UNO: “La oncoimagen es un conjunto de herramientas que la persona obtiene y que aprende a manejar para mejorar la percepción que tiene de sí misma, promoviendo la calidad de vida desde el bienestar integral”.

A su vez, comentó: “Es un abordaje integral que se hace justamente desde la percepción, acompañando a la persona en el tratamiento, permitiéndole percibirse de la mejor manera posible. Se busca detener el perjuicio que muchos medicamentos generan en la apariencia, para que no sean justamente un impedimento para la correcta evolución del tratamiento, y que de esta manera la persona pueda llegar a sentirse mejor consigo misma. A la vez, que pueda llegar a interactuar en forma social que la deje satisfecha”.

Asimismo, aclaró: “No es solamente mejorar el tema de la apariencia, sino que es más profundo. Este tratamiento de la imagen de la paciente oncológica es importante porque, al reconocerse nuevamente a través de la imagen recuperada, logra vincularse exitosamente con el medio social que la rodea, obteniendo a cambio seguridad y autoestima”.

También mencionó que cada vez más mujeres recurren a una consultora de oncoimagen y añadió: “Es una disciplina nueva que ha ido avanzando mucho con los tratamientos, con un mayor conocimiento de las neurociencias y la conciencia de que la percepción es importante para la recuperación de las personas en tratamiento”.

Por otra parte, confió: “En las entrevistas advierto que en muchos casos les da vergüenza verse diferente, y no hay que tener vergüenza ni miedo porque esto es un tránsito, como en otras enfermedades, y hoy gracias a Dios evolucionan mucho en la medicina en el tratamiento oncológico y tratamos de que se interprete como una transición”.

Entre los efectos de la quimioterapia, la caída del cabello es uno de los que más impacta en la percepción que muchas mujeres tienen de sí mismas. Con respecto a este tema, la especialista señaló: “Si bien no es el único efecto secundario, es uno de los aspectos que hacen al tratamiento y a la enfermedad más visibles. Y el tema del poder acceder a una peluca a tiempo, conseguirla antes de que provoque todo este desmoronamiento del marco de la cara, es fundamental. También es importante aprender que la peluca no es la única opción, sino que hay otras alternativas a través de pañuelos, turbantes, capelinas, pashminas que se pueden utilizar. En lo que hacemos hincapié es en que no existe la imposibilidad, porque siempre hay un recurso, algo a lo que se puede acceder, y que no es costoso”.

“Como asesora de imagen, considero importante que podamos ver el tema de la colorimetría, de cual es el estilo de la persona en el caso de una mujer, y lograr que pueda llegar a verse bien, y que la imagen generada en el espejo le dé seguridad para poder sentirse bien”, manifestó Érica, y mencionó: “Hay muchas medicaciones que no producen caída del cabello, pero sí causan otra clase de efectos secundarios que también abordamos desde lo que es oncoimagen. Si bien no soy psicóloga y no trabajo la parte de autoestima, desde la emocional las mejoras se notan en que las mujeres van animándose a salir con un poco más de confianza en sí mismas ante los cambios físicos que se presentan durante el tratamiento”.

Acerca de cuándo es el momento indicado de recurrir a una consultora de oncoimagen, analizó: “No hay un tiempo determinado, pero lo ideal, para tener un óptimo resultado, es hacer la consulta antes de iniciar el tratamiento de quimioterapia u otro tratamiento contra el cáncer. Teniendo el diagnóstico y antes de empezar ese proceso, en la primera entrevista hablamos sobre cómo se puede abordar desde el inicio, a qué profesionales se debería visitar antes de empezar la quimioterapia en sí, o la radioterapia. Porque por ahí conviene ir al odontólogo, al oftalmólogo, y si hay algún tema físico que hay que resolver, hacerlo antes del tratamiento”.

“Sin embargo, quien no pueda comenzar a trabajar con una consultora en oncoimagen en ese momento, perfectamente hacerlo durante la quimioterapia o después, porque trabajamos lo que es calidad de vida, y luego del tratamiento hay un tiempo en que hay que recuperarse, y volver a la normalidad lleva su tiempo, y ahí estamos para acompañar a las pacientes”, concluyó sobre esta noble labor que lleva adelante y que ya ayudó a tanta gente a mejorar su calidad de vida.