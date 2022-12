Ola de calor y sequía: se agrava la situación del campo

La entidad, integrada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Servicio Meteorológico Nacional y otros organismos nacionales y académicos, determinó que 78 partidos bonaerenses, 17 de Córdoba, 13 de Santa Fe, nueve de Entre Ríos y ocho de San Luis se encuentran bajo condiciones de sequía severa.

La ola de calor y la sequía afectan al ganado..jpg La ola de calor y la sequía afectan al ganado Gentileza: Tambo La Loma

En los sectores productivos ya hay una fuerte preocupación sobre las consecuencias a futuro para las actividades vinculadas al campo, debido a que la situación hídrica está causando pérdidas en los cultivos y está teniendo un fuerte impacto en la ganadería y la producción de reservas para alimentar a los animales.

Ceferino García es médico veterinario de General Ramírez y productor de vacas de cría en el Distrito Chilcas, y dio cuenta de la situación crítica por la que atraviesa el campo. Al respecto, comentó a UNO: “En lo que más afecta esta ola de calor es en el tema del agua, ya que las napas han bajado, y la mayoría de los pozos se han secado. En mi caso particular, en la actualidad estoy acarreando agua desde Ramírez hacia los tanques y las bateas para llevarle agua a los animales. Consumen 4.000 litros diarios y tengo dos camionetas cargadas con tachos de 1.000 litros y debo hacer cuatro o cinco viajes en el día para llevar agua, porque no tengo en el campo”.

A su vez, observó con inquietud; “Encima los poceros, la gente que hace pozos a mecha, que son bien hondos, están hasta las manos de trabajo y están dando turnos a largo plazo. La parte hídrica está muy comprometida. Hablaba con un muchacho de la Municipalidad encargado de la parte de agua y la gente está desesperada, es casi una emergencia. Ayer incluso me mandaron un mensaje en el que alguien decía que compraba agua. A ese extremo estamos llegando”.

En cuanto al estrés calórico, que está afectando fuertemente a los vacunos, García explicó: “Por el impacto que tiene el estrés calórico sobre el animal disminuye un montón la producción de leche. Y con la sequía las pasturas están deshidratadas; eso también hace que en un animal baje la producción láctea, porque no tiene tanta agua la leche y no tiene las proteínas y las grasas que necesita en esta instancia”.

Por otro lado, alertó: “Hoy me llegó un productor para avisarme que empezaron a abortar las vaquillas. Hay hasta problemas de aborto por el mismo estrés de todo el conjunto del calor y de la sequía. Porque no es que solamente que tenemos dos o tres días de entre 40° y 50° y después llueve: venimos de varios meses de falta de agua, más el calor. Se están dando las dos cosas juntas, y de manera temprana, ya que tenemos temperaturas que son habituales a fines de diciembre y enero. Esto además puede afectar la fertilidad”.

Acerca de si este combo de la ola de calor y la sequía puede provocar mortandad de animales, sostuvo: “Es raro que el estrés calórico cause muerte de animales, pero no es imposible. Por ahí si tenés un animal que no consumió el agua suficiente durante el día, sumado a la exposición a los rayos solares porque no tenés sombra, se puede deshidratar, pero se da si está privado al acceso al agua por un período de tiempo, que puede ser un día”.

Sobre este punto, remarcó: “En un animal grande quizás no le haga daño, pero si es un ternero y queda expuesto directamente a los rayos solares, sí se puede deshidratar y morir. Esto puede ocurrir en otros lugares en los que tienen que hacer un recorrido más largo desde la pastura al bebedero, al lugar donde tienen el agua; ahí sí se puede deshidratar un animal”.

Ante este horizonte adverso, en que la sequía es persistente, analizó: “El productor hoy está obligado a disminuir la cantidad de animales en su campo, porque se está viendo que no va a tener reservas a futuro de rollo, de fardo, de maíz, de sorgo, de todo lo que se necesita para después paliar el bache forrajero que se hace en invierno, porque no vamos a tener reservas de pasto. Lo que hay que hacer es achicar en este momento la cantidad de animales, porque si tenías un lotecito para el año que viene para reponer vaquillas, directamente no tenés pasto para aguantar esto”.

En este marco, evaluó: “El balanceado es más costoso y tener que comprarlo disminuye la rentabilidad. Y no sé si uno puede aguantar con los balanceados, porque están re caros”. Y agregó: “Los maíces con esto se están perdiendo y la mayoría esta haciendo rollos de maíz porque está en plena floración y no formó choclo”.

Impacto en los cultivos

Sobre este punto, el productor agropecuario Alfredo Bel, aseguró: “El panorama día tras día está desmejorando en forma demasiado rápida. El maíz de primera es el cultivo más afectado. Hoy está en la etapa de mayor requerimiento, ya que es el período de floración cuando la planta necesita mayor cantidad de agua; más allá del desarrollo que haya tenido, en este momento es donde precisa de toda la fuerza para llenar al grano. Y actualmente la planta está toda achaparrada. Ni siquiera se puede concretar la polinización y la situación es extrema. Eso aparte de la propia debilidad de la planta”.

El maíz es uno de los cultivos más comprometidos. El maíz es uno de los cultivos más comprometidos.

Sobre la posibilidad de implementar riego artificial ante este panorama, señaló: “Hasta ahora el riego artificial está solo justificado en el cultivo del arroz, que tiene mucha tradición y el productor tiene la capacidad de hacerlo. Eso requiere toda una infraestructura de pozos o captar el agua superficial con represas y es un sistema que requiere una inversión que es altísima, a un mínimo de 10 años. Y la agricultura en Entre Ríos se hace sobre arrendamientos con contratos anuales, por lo que es prácticamente inviable”.

Producción avícola

En cuanto a cómo impacta el calor en la producción avícola, el médico veterinario Ceferino García observó que se trabaja con sistemas intensivos en galpones o “naves”, como los llaman, que están preparados para disminuir la temperatura en su interior: “Estás con 40° afuera y en una nave estas a 20°, así que los animales no lo sufren tanto. Quizás los productores tengan un consumo de agua un poco más elevado y gasten más en energía, porque deben tener más tiempo prendidos los ventiladores, que llevan unas lluviecitas que humidifican el aire”.

Asimismo, indicó: “Es difícil que se produzca alguna mortandad, a no ser que sea un golpe brusco de calor y que no esté preparado el galpón para eso, pero la mayoría está adaptado para que no ocurra”.

No obstante, Ricardo Unrrein, referente de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos (Capip), alertó: “La gente que no tiene las instalaciones preparadas, debido a una muy alta desinversión que hay, la está pasando muy mal con estos calores. Los integrados que han podido adecuar sus instalaciones en su momento, cuando el dólar no estaba tan alto, hoy están en una mejor situación”.

Por último recalcó: “Que no haya reinversión se debe al muy bajo precio que paga la industria frigorífica. Por eso las instalaciones no se adecuan a lo que es hoy un pollo parrillero y en consecuencia son grandes las pérdidas de animales que se han dado y pueden generarse en algunas ocasiones en las tardes, cuando la temperatura está pasando los 35°”.