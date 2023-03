Notebooks tienen fuertes subas por aranceles de importación

El Gobierno nacional restableció el martes de la semana pasada los aranceles para la importación de computadoras portátiles y tablets, luego de casi seis años sin este tipo de gravamen. Las alícuotas son del 8% y 16%, dependiendo del caso, y si bien la medida busca que en el mediano término haya más oferta de producción local y fortalecer los planes de financiamiento oficiales como el Ahora 12 para que más personas accedan a la compra en cuotas de notebooks y tablets y achicar así la brecha digital mediante esta opción –que no existe para los productos importados– , el impacto fue el incremento de precios en los productos importados: la Bolsa de Comercio de Córdoba aseguró que aumentaron un 37,5% en promedio en las siguientes 48 horas, y que hubo casos que en particular treparon hasta un 80%.

Notebooks y tablets, cada vez más caras.jpg Notebooks y tablets, cada vez más caras

Sobre este punto, precisó: “Los aranceles actualmente alcanzan a las notebooks y tablets que son importadas, a equipos que vienen de afuera terminados cerrados y en caja. Esto se estableció así para beneficiar a la industria nacional, pero la realidad es que también las notebook que se ensamblan en la Argentina sufrieron el efecto del arancelamiento, por lo menos por parte de los distribuidores, para cubrirse si en algún momento o en algún tiempo cercano pueda haber una medida similar con esos equipos”.

“Por lo menos al día de hoy y una semana después del anuncio de que se anunció, todas las notebook, nacionales e importadas, y también todas las tablets, ya tienen un precio superior al que se corresponde con el arancel, y dependiendo del producto es de un 15%, 20% o 30%”, subrayó.

Impacto en la demanda

Acerca de si estos incrementos impactan en la demanda, observó: “El público que necesita cosas, ya sea el estudiante, gente que trabaja o entusiastas que necesitan un equipo, terminan comprando siempre algo”.

No obstante, analizó: “Lo que sí se ve es que la calidad y la potencia de los equipos que se compraban antes no tienen nada que ver con los de ahora; y cada vez que va pasando el tiempo, la gente se vuelca a la computadora más económica que viene. De hecho hay equipos que son cloudbooks, que son una especie de notebooks con una memoria super reducida, el microprocesador muy chiquito, pero tiene un precio inferior a una notebook de una gama de entrada, y mucha gente que no llega ni siquiera a una computadora básica se va a es cloudbook, sabiendo los límites que tiene, porque no le queda otra opción: no llega a comprar algo que tenga una utilidad razonable”.

Comparando precios entre ambos productos, Fontanini refirió: “Las notebook básicas, que son las Asus, que se venden mucho por la calidad que tienen, son las fabricadas en Argentina y por lo tanto deberían ser las más económicas porque no vienen terminadas de afuera, oscilan entre los 200.000 o 220.000 pesos. Y una cloudbook está a unos 150.000 pesos, más o menos”.

Acerca de las computadoras de escritorio, explicó: “La gran mayoría de ellas se ensamblan en el país. Hoy tiene muy poca comercialización una computadora de escritorio que venga terminada de afuera, generalmente se importan las partes y se arman a medida, según los micros que quiera el cliente, la memoria, el disco y otros parámetros. Entonces en principio en este tipo de producto no hay un aumento de precios”.

Sobre el valor de mercado de una PC de este tipo, manifestó: “El precio es similar al de una notebook, siempre hablando de la PC con monitor y periféricos; sólo actualizando el CPU tiene un costo menor. La diferencia entre una notebook y una PC de escritorio es que en este último caso la podés modificar, ir cambiando componentes en el transcurso del tiempo, y en una notebook es mucho más restrictivo esto: les podes agregar memoria, más disco pero no más que eso”.

Sobre qué es lo que más se vende entre estas dos opciones, comentó: “La demanda ronda un 50% y un 50%. El público gammers, por ejemplo, siempre compra el equipo de escritorio porque es más fácil actualizarlo y más cómodo para jugar que una notebook. También la gente que trabaja en su casa de manera fija, que no se mueve, porque es más cómodo el uso de la pantalla grande y del mouse. Pero las personas que deben tener movilidad deben recurrir a una notebook”.

notebooks.jpg

Ante la pregunta de si los nuevos aranceles generaron de algún modo faltantes, Fontanini aclaró que la restricción de las importaciones es lo que ya viene afectando al sector con anterioridad: “En principio, desde noviembre hasta enero se sintió bastante. A partir de la restricción fuerte de la importación costó mucho más conseguir los insumos. Lo que sucedió en su momento fue que si un insumo valía 100 dólares, por la falta de disponibilidad pasó a costar 200 dólares. Entonces la gran demanda que había por ejemplo de notebooks cayó al subir el costo en dólares y en consecuencia aumentar un montón el precio en dólares. Y de lo poco que quedaba empezó a sobrar el stock al tener un mayor costo el producto”.

Por su parte, Sergio Bearzi, comerciante del rubro Informática en Paraná, observó: “Actualmente los proveedores entregan a cuentagotas, especulando en la suba. Seguramente van a regularizar las entregas los primeros días de abril, cuando ya tengan los valores incrementados. En nuestro caso estamos haciendo fuerza y manteniendo los valores de nuestras vías de venta virtuales, que es nuestra principal herramienta de ventas de los últimos tiempos. El impacto es real y cada uno, de acuerdo a la necesidad o no de venta, va compensando los incrementos con la reposición”.

Sobre cómo impacta la alícuota, explicó: “Hay proveedores que ya subieron los precios y otros que aún están a la espera. Los productos de ensamblado nacional no deben sufrir el aumento; por eso en nuestro caso, que principalmente vendemos Bangho, no se van a ver incrementados los valores. En tanto, en los productos que importamos se va a promediar al mínimo posible este incremento para compensar los valores de los productos nuevos y los que hay a reponer. Al menos por lo que resta del mes”.

Por último, sobre el efecto que puede haber en la demanda, analizó: “Algo para destacar en el hábito de compra que han adquirido los clientes, hoy utilizando la tecnología que todos disponemos se pueden comparar valores y encontrar la promoción más conveniente. En nuestro caso, ayudamos a la selección de la oferta más recomendable, que equilibre costo-beneficio para el uso que cada consumidor le da a su equipamiento”.