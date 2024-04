Municipio de Concordia pide investigar a exfuncionarios por defraudación

Francisco azcué Concordia.jpg

En lo que respecta a la presunta defraudación a la administración pública, ello surge de la mecánica utilizada en el alquiler de rodados, tipo camioneta, mediante la utilización de un sistema de compra directa, es decir sin ningún tipo de concurso o licitación, para desarrollar distintas tareas operativas de la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y ejecución de obras públicas durante el año 2023.

Que llamativamente la adquisición de dicho servicio se interrumpió antes del inicio de la actual gestión y al analizarse algunos de los expedientes administrativos de pagos, ya que los anteriores fueron procesados antes de la asunción de la actual gestión, y realizadas las consultas a las distintas oficinas municipales, se concluyó con la inexistencia de constancia alguna de que los servicios contratados fueron prestados.

Asimismo ha llamado la atención que algunos de los supuestos prestadores del servicio sean familiares directos de algunos ex funcionarios.

Investigación de las responsabilidades

Además se presentó a la Justicia un pedido de ampliación de la denuncia oportunamente presentada para que se investigue la responsabilidad de ex funcionarios públicos en la entrega en comodato de un camión recolector de residuos a una cooperativa de trabajo.

En principio se entiende que quiénes tenían responsabilidades como funcionarios públicos y aprobaron el comodato del mencionado vehículo, no habrían cumplido con sus obligaciones como tales ya que el comodato, e incluso el Decreto de ratificación del contrato firmado por el ex intendente de nuestra ciudad, establecía claramente un uso por el lapso de cinco años, y que la vigencia del contrato de comodato recién entraría en operatividad luego de la ratificación del mismo por el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad y esto nunca sucedió por lo tanto, dicho camión, no podía estar en poder de un privado como finalmente sucedió.

Que asimismo se hace saber que en el transcurso de la semana se harán nuevas presentaciones tendientes a que la Justicia investigue y otorgue claridad a ciertos actos de gobierno acontecidos en la gestión anterior y cuyo contenido y alcance la población debe conocer en beneficio de la transparencia de los actos públicos de gobierno.