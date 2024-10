Mauricio Colello agradeció a la mitad de docentes que se presentaron a dar clases

La palabra de Mauricio Colello

Precisó que “cumplimos con todos los pedidos que Agmer nos fue haciendo: el 6.5% consensuado de lo que era la depreciación del salario este año, el gobierno provincial hizo los aumentos de manera remunerativa, se incorporó la actualización por índice de precio a partir de este mes, el salario básico estará siempre 10 puntos arriba de la canasta básica dada por el INDEC, se aumentó la cantidad de kilómetros a 80 la movilidad docente y se restituye el Fondo de Incentivo Docente y la conectividad.

“El aumento acumulado en el salario básico de los docentes fue de 104 por ciento y la inflación acumulada del 102”, sintetizó.

“¿Están cobrando bien? No, de ninguna manera, tampoco los médicos o los policías. Pero es un problema que se arrastra de décadas y décadas de populismo que hicieron que todo el sistema colapse porque la pandemia educativa no tiene que ver solamente con el salario docente, tiene que ver también con la calidad que estamos educando a nuestros chicos. La mitad de los chicos no termina el secundario. Por eso remarcó la importancia de “tenemos que encontrar el equilibrio o el acuerdo pero con los chicos en el aula y teniendo clases”; "para eso es absolutamente fundamental no romper puentes, vamos a mantener el diálogo con los sindicatos y con los representantes de los trabajadores”, agregó.

En otro orden y consultado sobre la relación con el Gobierno Nacional dijo que "compartimos con el gobierno nacional la necesidad de ordenar las cuentas públicas y combatir el déficit fiscal”.

La identidad del gobierno provincial

Luego remarcó que el gobierno provincial tiene una identidad propia de gestión y se diferenció: “Compartimos que hay que ordenar las cuentas públicas pero decidimos restituir el Fondo de Incentivo Docente con fondos provinciales porque la educación es una prioridad para nosotros, combatimos el déficit y eliminamos los gastos improductivos de la política pero continuamos el 85% de las obras públicas que estaban frenadas".

Aseguró que “no van a escuchar a nuestro gobierno a los gritos porque no es nuestro estilo ni creo que sea la forma de conseguir cosas conducentes para la provincia”, y puso en valor el juicio ante la Corte Suprema de Justicia que inició el gobierno provincial contra el Gobierno nacional por primera vez en la historia por los excedentes de Salto Grande y la deuda histórica que tiene nación con Entre Ríos por la Caja de Jubilaciones.