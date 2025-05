Matrimonio: "Si quiero, y te elijo todos los días"

A través de encuentros estructurados, que abordan temas como el diálogo, la resolución de conflictos, la sexualidad responsable y la importancia de la fe, estos talleres fomentan un ambiente de reflexión y crecimiento mutuo. La idea central es que el matrimonio no solo es un contrato social, sino una vocación que requiere dedicación, comprensión y una comunicación abierta y sincera.

En tiempos donde las distracciones tecnológicas y las rutinas aceleradas parecen alejar a las parejas, estos programas ofrecen un espacio para reencontrarse, escuchar y valorar al otro, promoviendo el respeto mutuo y la empatía. Además, resaltan la importancia de mantener viva la fe y los valores cristianos como cimiento de una familia fuerte, capaz de resistir las adversidades y adaptarse a los cambios sociales sin perder su esencia.

"Puedo llegar al trabajo y decirle: me pasó ésto, me pasó lo otro, que mi jefe ésto, pero no estoy dando información, no estoy abriendo mi corazón a una necesidad que tenga. Eso también aleja, porque muchas veces damos todo por hecho, que la otra persona me conoce, que sabe como me siento, pero si yo no paro y cuento al otro lo que me pasa, están son cosas que a la larga alejan, porque no nos escuchamos. Además ocurre que no tenemos en cuenta que como seres humanos vamos cambiando por la edad, por la experiencia, por la rutina y por eso cada tanto inevitablemente hay que establecer nuevas reglas y prioridades", dijo Lourdes.

Recuperar la idea de familia

En definitiva, estos talleres no solo preparan a las parejas para el matrimonio, sino que también fortalecen la comunidad y contribuyen a la recuperación de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. La transmisión de valores como la comunicación efectiva y el respeto mutuo se convierten en pilares indispensables para seguir adelante en un mundo en constante transformación.

Un taller y dos cursos

En Paraná existen diversas opciones de cursos y talleres para matrimonios cristianos, que pueden ser útiles para fortalecer la relación, abordar las crisis familiares y profundizar la fe. Estos programas se enfocan en la teología del matrimonio, la comunicación efectiva, la crianza de los hijos y la resolución de conflictos, con un enfoque en los principios bíblicos y la tradición católica.

En un mundo donde la tecnología y las rutinas diarias parecen alejar a las parejas, Lourdes Martínez y Adrián García, expertos en formación matrimonial, destacan la importancia de fortalecer la comunicación y el diálogo para mantener relaciones saludables y duraderas.

El curso prematrimonial de siete encuentros reunió a 98 parejas desde 2021. Lo pueden realizar parejas no sólo de la comunidad de Santa Teresita, sino de diferentes lugares de Paraná e incluso Santa Fe y aborda temas como el sacramento del matrimonio, el diálogo, los conflictos, la sexualidad, la paternidad responsable y el rito nupcial. En cada encuentro ponen énfasis en que el matrimonio es una vocación que requiere tiempo, dedicación y una constante actualización de las reglas de convivencia, ya que las relaciones evolucionan con la edad y las experiencias.

La falta de comunicación

Uno de los principales obstáculos que enfrentan hoy las parejas es la comunicación, agravada por el uso excesivo de la tecnología, que puede generar una desconexión emocional. Por eso Lourdes recomendó establecer espacios de encuentro, como salidas semanales o quincenales, para fortalecer el vínculo y mantener viva la chispa del amor.

Además, destacó la importancia de la familia y la fe en la vida matrimonial. “Rezar juntos, pedir por el amor y los sueños en pareja y mantener pequeños gestos cotidianos, como mensajes o detalles, son claves para sostener la relación en tiempos difíciles”, acotó Adrián García.

El curso también incluye charlas sobre sexualidad, donde se abordan temas tabú con respeto y apertura, promoviendo una convivencia basada en el conocimiento mutuo y la aceptación. La planificación del rito del matrimonio, con la posibilidad de que la pareja elija lecturas, música y oraciones, busca que la ceremonia sea un reflejo auténtico de su historia y valores.

Los entrevistados resaltaron que la preparación matrimonial no solo es un requisito, sino una oportunidad para descubrirse, fortalecer la vocación y construir un proyecto de vida en común. “La experiencia demuestra que dedicar tiempo a estos encuentros y a la reflexión puede marcar la diferencia en la calidad y duración de la relación”, indicaron.

En detalle

Enamorados, charla taller para novios tiene una duración de dos años (Espiritualidad en el noviazgo y sexualidad en el noviazgo, algunos de los temas que se tratan).

Curso pre matrimonial: temas por clase: Nos casamos: ¿Para qué?, Vos mas yo igual a nosotros, Dialogo matrimonial, Conflicto oportunidad para crecer, Proyecto de vida: la educación de los hijos, Sexualidad matrimonial y El rito del matrimonio; Dios con nosotros.