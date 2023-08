María Eugenia Vidal dio su respaldo a Gainza en Paraná

La diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, acompañó al precandidato Emanuel Gainza en un multitudinario acto. “El domingo a la noche te voy a llamar para decirte que valió la pena, que ganó el cambio”, le expresó la bonaerense. El dirigente aseguró que “acá hay un equipo que viene planificando desde hace años, que no se queda en el discurso ni se estanca en el diagnóstico” y auguró un “contundente triunfo” para el domingo.

Entre Ríos todavía no adhirió a la ley de Etiquetado Frontal

En este marco, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires aseguró que “la única manera de achicar la distancia entre la gente y la política es con hechos y si hay algo que este equipo de ‘Amor x Paraná’ puede mostrar son hechos: yo vi esas decenas de puntos de apoyo escolar que armaron e hicieron funcionar, yo vi los centro de oficios que pusieron en marcha, yo vi el trabajo con adultos mayores, yo vi las reuniones con vecinos, yo vi las propuestas. No son discursos, no es una boleta; son hechos, es trabajo, es ese trabajo que marcó la diferencia en la campaña y va a marcarla en los próximos cuatro años”.

Vidal Gainza 2.jpg

En otro tramo de su discurso, la diputada sostuvo: “Para mí la política y los políticos no se diferencian por su ideología, por su partido, por su historia, se diferencian fundamentalmente por una sola razón: les importa la gente o no, y a Emanuel le importa su ciudad y lo que les pasa a los vecinos”.

Gainza: “El domingo vamos a llenar la urnas de esperanza”

Refiriéndose a su plan de gobierno, el ex concejal del PRO señaló: “Hay muchas cosas de esta gestión que vamos a continuar porque se han hecho bien, como las obras públicas y el orden de las cuentas, pero le vamos a aportar a la gestión la escucha al vecino, una planificación seria y el corazón para estar en cada barrio dando la cara, mirando a los ojos y dando respuestas a los vecinos”.

“Hay problemas complejos que no se resuelven de un día para otro, pero tenemos propuestas, las hemos presentado, sabemos qué hacer y cómo hacerlo”, remarcó Gainza, quien destacó que a “Amor x Paraná” lo guía un norte definido: “Que las ideas primen por sobre los agravios y las chicanas”.

Gainza Vidal Acto.jpg

“Los vecinos se merecen un Gobierno municipal, provincial y nacional que se anime a poner la vara más alta. No alcanza con buenas intenciones y voluntad, se requiere un método, planificación, compromiso y, lo más importante trabajo en equipo. Tenemos todo eso”.

Del acto participaron la precandidata a viceintendenta, María Alejandra Viola, el precandidato a senador Esteban Vitor, legisladores nacionales, provinciales, concejales y demás postulantes de este espacio político.