Los polémicos autores de los textos que distribuye el ICEBEM de Paraná y un bochorno evitable

La tolerancia hallando su último límite, la intolerancia. Y es algo más que un juego de palabras, más bien remite un proceso que el filósofo Karl Popper denominó como "paradoja de la tolerancia" y en La sociedad abierta y sus enemigos, lo explica así: “La tolerancia ilimitada puede conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada a aquellos que son intolerantes, si no estamos preparados para defender una sociedad tolerante frente al acoso de los intolerantes los tolerantes serán destruidos y con ellos la tolerancia”.





Embed Amplio repudio a la distribución de material homofóbico en una escuela de Paraná https://t.co/yWat5mUdr8 vía @UNOentrerios — Diario UNO (@UNOentrerios) 11 de abril de 2018



El Programa de Educación Sexual Integral (ESI) es ley desde 2006 y rige para toda la Nación y las provincias. El accionar del ICEBEM al distribuir material discriminatorio y que expresamente incita al odio, contradice totalmente lo que marca la ley (26.150) sobre cómo y qué debe enseñarse por igual en todas las escuelas, desde nivel inicial al superior, no importa si éstas son privadas o públicas, y tienen orientación confesional o no. La ley es la misma para toda la infancia y adolescencia y no debe estar tenida de contenidos religiosos, al menos la que se imparte en las aulas.





Según lo expresado por estudiantes la necesidad de recibir educación sexual fue un reclamo que surgió de ellos mismos hacia los directivos. En tiempos donde la barrera existente entre los adultos y los adolescentes parece ser cada vez más sólida, no capitalizar el interés explícito de ellos frente a un tema crucial como es el de la sexualidad, es -al menos, un despropósito. Elegir violencia simbólica de la discriminación y la estigmatización de las sexualidades, eso sí que es un bochorno, y si se quiere, un pecado. De los imperdonables.