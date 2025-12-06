Uno Entre Rios | La Provincia | Colectivos

Los colectivos urbanos en Paraná ya estarían dejando de funcionar

En redes sociales usuarios denuncian que ya no pasan en su recorrido en la antesala del cambio de concesión de los colectivos.

6 de diciembre 2025 · 20:04hs
Los colectivos urbanos de Ersa en Paraná.

Foto UNO/Valeria Girard

Los colectivos urbanos de Ersa en Paraná.
Los colectivos urbanos de Ersa y Mariano Moreno en su último día en la ciudad.

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Los colectivos urbanos de Ersa y Mariano Moreno en su último día en la ciudad.

En las últimas horas, comenzaron a circular en redes sociales versiones que generaron inquietud entre los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná, justo en la previa del último día de concesión de las empresas ERSA y Mariano Moreno. Publicaciones difundidas en distintos perfiles –entre ellas, una del sitio Paraná entre todos– advirtieron que algunas líneas urbanas “ya se estarían cortando”, lo que provocó preocupación en múltiples barrios de la capital entrerriana.

Según señaló dicho medio, seguidores habrían enviado reportes informando que varias unidades dejaron de circular en determinados sectores. Hasta el momento, no existe ningún comunicado oficial del municipio ni de las empresas prestatarias que confirme esta situación. Sin embargo, la viralización del contenido aceleró la alarma entre pasajeros habituales, especialmente trabajadores, estudiantes y personas que dependen del transporte público para sus traslados diarios.

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo (Foto ilustrativa)

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Arriba Paraná es la apicación con recorridos, frecuencias y paradas del nuevo sistema de trasnporte urbano de Paraná. Ya puede descargarse en Android

Paraná: ya está disponible la aplicación con recorridos de colectivos

Vecinos expresan incertidumbre ante posibles cambios

Tras la difusión de estas versiones, numerosos usuarios comentaron haber notado modificaciones en la frecuencia de algunas líneas. Otros, en cambio, afirmaron que no han recibido ninguna notificación formal ni observado cartelería que anticipe alteraciones en el servicio. La falta de información clara incrementó la incertidumbre, en un escenario ya sensible debido al traspaso de la concesión.

Organizaciones vecinales y pasajeros frecuentes solicitaron precisiones a las autoridades municipales, con el fin de conocer si existe un plan de reestructuración en marcha o si se trata simplemente de rumores sin sustento.

Llega la nueva empresa de colectivos

Mientras tanto, está previsto que este domingo comience a operar la nueva empresa de transporte urbano, San José, que asumirá oficialmente el servicio desde las primeras horas del día. En este contexto de transición, los usuarios esperan definiciones y comunicados oficiales que despejen dudas y garanticen previsibilidad en un servicio esencial para la vida cotidiana de miles de paranaenses.

Silencio oficial mientras crece la preocupación

No se emitieron comunicados oficiales desde la Municipalidad de Paraná ni desde las empresas que integran el sistema de transporte urbano hasta este sábado. Desde distintos sectores piden que se brinde información precisa para evitar interpretaciones erróneas y garantizar previsibilidad en un servicio esencial para miles de vecinos.

