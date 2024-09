Los Citroneros de Entre Ríos cumplieron 10 años y lo festejan

Citroen 1.jpg Los Citroen son un emblema

Javier Robledo es uno de los mentores de esta iniciativa. Propietario de un 3CV modelo 72, aseguró a UNO que nunca vendería su auto, por el valor sentimental que tiene, y destacó: “En lo particular me permitió hacer un enlace social con la gente, porque nada de esto existía y hoy hay grupos de citroneros con personas de distintos lugares de la Argentina, que se suben a estos autos y hacen miles de kilómetros en forma itinerante. Hacemos viajes con estas características y no exposiciones estáticas, ya que la idea es andar, que los autos se utilicen, y eso genera un vínculo. Tal es así que hoy el grupo está conformado prácticamente como una familia que necesita verse, es muy compacto; con los mismos objetivos y muy solidario”.

Citroen 2.jpg

A su vez, comentó: “El Citroën es un auto emblemático, que llama la atención en cada lugar que paramos, por sus colores o por la historia que tiene. Básicamente en lo que ha sido la clase media argentina todo el mundo tuvo acceso quizás a su primer cero kilómetro en aquel momento con este vehículo. Probablemente en un Citroën mucha gente aprendió a manejar. Y nosotros nos enamoramos del auto porque nos ha dado tantas satisfacciones de poder conocer lugares inhóspitos a los que si no hubiésemos ido sino fuera por estas reuniones”.

Sobre este punto, remarcó: “Todo esto tiene además un impacto turístico en cada uno de los lugares a los que nosotros vamos. Porque utilizamos hotelería, gastronomía, servicios, excursiones. Y por el otro lado le damos la posibilidad a la gente que tiene un vehículo de estos no sólo de disfrutar del auto, sino de nutrirse culturalmente en cada lugar”.

Compartir y conocer lugares

Todos los años, a los largo de esta última década, los Citroneros de Entre Ríos fueron construyendo lazos de amistad con amantes de este vehículo de todo el país, y realizando encuentros en diferentes sitios.

Sobre la visita a Gualeguaychú, Robledo indicó: “Festejamos durante dos días en la capital del Carnaval del País. Además la gente tuvo la posibilidad de disfrutar de una bodega boutique muy linda en la zona y así interiorizarse sobre el auge de los vinos entrerrianos y de la ruta del vino de la provincia. También visitamos el Museo del Carnaval, donde conocieron cómo se maneja el Carnaval del País, visitando una muestra muy representativa con los trajes de las comparsas de la última temporada que se renueva una vez al año, y pudieron estar en un espacio que está preparado para que una persona se sienta adentro del carnaval con el público, la música, con pantallas, con audio; se puede entrar, bailar y sentir como si uno está en el corsódromo”.

Citroen 6.jpg

Asimismo, mencionó: “Después tuvimos la oportunidad de visitar uno de los complejos termales de la localidad, situado sobre la ruta 14, donde hicimos nuestro festejo de los 10 años de Citroneros y posterior a eso se le dio la posibilidad a la gente de que socialice, disfrute de baños termales, y recorra una reserva y un circuito guiado muy interesante, participando de esta experiencia en la naturaleza. A la noche hubo espectáculos y baile, entre otros divertimentos”

Robledo destacó el apoyo del Ente Mixto de Turismo de Gualeguaychú, y contó que tuvieron una participación en el programa de TV El Garage, de Buenos Aires, con un bloque dedicado a Citroneros y también con un programa especial de media hora de Fans Club. “Todo esto tuvo una repercusión muy importante en redes y por supuesto también a la televisión de aire y cable, un poco mostrando que es lo que nosotros hacemos”, sostuvo.

Villa Elisa: el próximo destino de los Citroneros

Este fin de semana la cita es en Villa Elisa, y sobre la propuesta adelantó: “Estaremos el viernes y el sábado en esta ciudad para recibir la primavera y conocer la identidad del lugar, visitando el viernes al mediodía en el almacén Francou, que tiene más de 100 años, donde nos van a dar la bienvenida con unas pastas caseras que están preparando y con una visita guiada. Luego vamos al Molino Forclaz, donde también tendremos una visita guiada para interiorizarnos de este sitio de la microrregión Tierra de Palmares. Habrá una cena y al día siguiente, después del desayuno, nos vamos a dirigir a la estancia El Porvenir, donde vivió el fundador de Villa Elisa y que está convertida en un museo. Más tarde visitaremos Colonia Hockers, que tiene unos 100 habitantes, e iremos al clásico y conocido almacén de campo Don Leandro. A la tarde va a haber tiempo de recreación en las termas de Villa Elisa, que es una de las más lindas y completas de la provincia. Así la gente se lleva un panorama completo de este destino”.

Citroen 4.jpg

Viaje a Capilla del Monte, Talampaya, Valle de la Luna y San Juan

Para el mes que viene tienen un proyecto más ambicioso, con un itinerario de entre siete y 10 días: “Estamos saliendo el 13 de octubre rumbo a Capilla del Monte para recorrer lugares emblemáticos de esta ciudad. Después nos vamos a San Agustín del Valle Fértil, haremos una visita a Talampaya, al otro día a Ischigualasto –o Valle de la Luna–, y al terminar viajaremos a Calingasta y a Barreal, para conocer el Parque Nacional El Leoncito y también La Pampa de Leoncito, y todo lo que es el complejo astronómico al que vienen muchos científicos de todo el mundo a visualizar uno de los cielos más lindos que tiene nuestro país y que están en San Juan”, refirió, y mencionó otros lugares que van a incluir en este periplo, como San Juan Capital, la Ruta de Interlagos, entre otros. “Ahí vamos a tener un encuentro con el grupo San Juan Citroclub, el cual nos está asistiendo en la logística de nuestra visita a la provincia”, dijo Robledo, quien observó: “Calculo que vamos a estar recorriendo alrededor de 1.000 kilómetros. Estamos viajando en autos que tienen alrededor de 40 o 50 años, pero tienen mantenimiento y todo. Ya hay varios inscriptos”.

En tanto, en noviembre tienen planificada una salida a la costa Atlántica, visitando varios lugares, cultivando la amistad y disfrutando de la nobleza del Citroën.