Liliana Salinas alejada de Javier Milei: "No nos ha sabido escuchar"

“Acompaño en algunos aspectos, pero en otros no tanto. Nosotros habíamos charlado muchas cosas en campaña, pero no para que se hagan de forma tan brusca. Entiendo que para él no hay grises, es todo blanco o negro. Habíamos organizado un plan de gobierno, organizando y preparando a las provincias para el golpe. Cortar el diálogo con los gobernadores y legisladores no es lo mejor”, señaló a Bicameral.

“No nos ha sabido escuchar. Hemos recorrido el país por él, con nuestra estructura, por más pequeña que sea. El diálogo se cortó, habíamos firmado la alianza, el acuerdo político hasta el 22 de octubre. Eso es así legalmente. Pero después prescindió de los partidos, no habló nunca más con aquellos que lo llevamos a la Presidencia”, dijo la legisladora.

“Es muy prematuro brindar una perspectiva, no tenemos claro cuál va a ser el futuro, por más que obviamente esté en sus manos. Hay que dejarlo trabajar un poco más. El país estaba en un estado de abandono, acá en la provincias nos hemos encontrados con situaciones lamentables y algo similar le ha pasado a él, estaba todo muy desbordado”, sostuvo.

Liliana Salinas diputada entre rios.jpg Liliana Salinas, diputada provincial por el Partido Conservador Popular.

Sin Javier Milei

Ya sin el sustento de la figura del Presidente, la legisladora tiene claro que su trabajo es en el territorio: “La gente nos llena de pedidos y muchas veces no podemos dar respuestas. Trabajamos con los ministros de Rogelio Frigerio, para encontrar soluciones. Yo no soy fanática ni liberal ni libertaria, soy el sello que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada. Él vio la posibilidad, yo también, e hicimos un acuerdo. Ahora, sin él, buscamos no fallarle a la gente, tratando de hacer lo que le prometimos, especialmente al colectivo de discapacidad. A través de nuestra banca y la de los concejales que tenemos en casi toda la provincia”.

El espacio logró copar espacios en concejos deliberantes de varias localidades entrerrianas, como Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Diamante, Tala, Villaguay, Colón, Concordia, Feliciano, Colón y Chajarí. Salinas asegura que esos ediles responden a la estructura del PCP y que serán la base de un nuevo round electoral en los próximos años.

“Javier Milei tomó la decisión de jugar con el PRO”

Para cerrar, la diputada hizo referencia a la ruptura del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, apenas se asumieron los cargos en la provincia: “Trabajamos bien, pero al principio había algunos que me hicieron culpables del hecho de que después del 22 de octubre yo no acompañara a Javier Milei. Son inexpertos, los puse yo por un acuerdo y no entendieron que la alianza se terminaba y que la decisión era de él. Y él tomó la determinación de jugar con el PRO, con la cual no acuerdo. Yo estoy ligada a la salud y la discapacidad y para nosotros Mauricio Macri es un límite, por lo que vivimos durante su gestión”, dijo a Bicameral.