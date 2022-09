La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos confía en el avance de la ley de Grados

Esta situación movilizó a los músicos —son 70 en total— que vienen reclamando por la aprobación del proyecto de la Ley de Grados, que comenzó a trabajarse en 2019. Este viernes en una conferencia de prensa explicaron la importancia de avanzar con la iniciativa y de la instancia que se abre en la Cámara de la Diputados, donde el 11 de octubre los integrantes de la Comisión de Legislación junto a la OSER abordarán los lineamientos del proyecto.

Mientras se desarrollaba el encuentro con los medios de prensa locales, la Orquesta llevaba adelante uno de sus ensayos generales bajo la dirección del Director Artístico, Luis Gorelik.

“Corre riesgo de vaciarse”

Marcelo Barolin es violista de la Orquesta y representante de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en el organismo. Al ser consultado por el avance del reclamo y las expectativas que se tienen por la convocatoria en la Cámara de Diputados, manifestó: “Tenemos que decir que hubo algunos acercamientos con el secretario de la Gobernación, Franco Ferrari, también con la secretaria de Cultura, Francisca D’Agostino. Ante los funcionarios volvimos a manifestar la necesidad y urgencia de que se apruebe esta ley porque corre riesgo de vaciarse la orquesta. A principios de noviembre va a haber concursos para 19 cargos, teniendo en cuenta que la Orquesta tiene 70 músicos. Sería una renovación importante, pero está sucediendo que la gente interesada en los concursos, llama y pregunta por las condiciones laborales, y luego no se anota”.

VID_20220930_165953429.mp4

El profesional recordó que la última vez que salieron cargos concursos se recibieron 300 llamados, se inscribieron 30 aspirantes, peero pese a ello hubo cargos de planta que quedaron vacantes.

Para Barolin el reclamo laboral busca jerarquizar la estructura del organismo orquestal, empezando por equiparar los salarios a partir de un escalafón propio, y desde esa base empezar a construir mejores condiciones laborales.

“La Orquesta Sinfónica es una de las importantes del país, ha tenido logros importantísimos en estos últimos años como la mención de honor del Senado de la Nación, el premio Konex que fue compartido con la Orquesta de Salta y un Premio Gardel, que son logros importantísimos para una orquesta a nivel nacional. Eso está en peligro de desaparecer porque al no estar renovándose con músicos de calidad la orquesta va a bajar de nivel sí o sí. Ya está sucediendo. En algunos conciertos estamos contratando músicos porque no llegamos a la orgánico y como bien lo dice la palabra la orquesta es un organismo, es decir que si faltan algunos músicos claves no puede funcionar. Y vamos a llegar a ese momento”, lamentó.

El delegado propuso comparar la realidad de la Orquesta Sinfónica de Mendonza, donde un violinista de fila (ingresante) percibe un mejor salario que el cargo más encumbrado de la OSER, el concertino.

Sobre la llegada de la iniciativa a Diputados sostuvo: “Rogamos tenga buena acogida”.