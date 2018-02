La Licenciatura en Gestión de Organizaciones es la nueva propuesta de la UNER

Atendiendo a una demanda concreta de la realidad actual y con el objetivo de profesionalizar cuadros de gestión, independientemente de qué tipos de organizaciones sean, la Facultad de Ciencias Económicas (Fceco) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) lanza este año la carrera de grado Licenciatura en Gestión de Organizaciones.

"El licenciado en Gestión de las Organizaciones de la Fceco será un profesional capaz de gestionar y participar en proyectos y administraciones públicas o privadas, con una mirada especializada en las pymes de la región, con vocación innovadora y asociativa, y con sus sentidos puestos en la mirada global y local de las mismas", explican en su sitio oficial www.fceco.uner.edu.ar, en la que además indican: "En lo particular también tendrá la formación necesaria para dirigir y desarrollar su propio emprendimiento, asociarse para desarrollar y dirigir otros negocios y empresas en marcha o llevar adelante su actividad en relación de dependencia".

El cursado será de cuatro años y la propuesta se suma a las carreras ya existentes en la institución. Alina Francisconi, secretaria académica de la Fceco y una de las mentoras de esta iniciativa, contó a UNO: "En líneas generales, las Ciencias Económicas tienen tres aristas: las cuestiones contables, las económicas y las administrativas; y los títulos que otorgan en general las universidades del país son Contador Público, licenciado en Economía y licenciado en Administración. Desde hace 50 años desde nuestra facultad egresan contadores públicos, desde hace un tiempo comenzamos con la licenciatura en Economía y nos faltaba desarrollar el nivel de Administración". En este marco, explicó: "Con el título de licenciado en Gestión de Organizaciones el planteo es pasar a la gestión, como un nuevo paradigma en todo lo que es management y coaching, que apunta no solo a administrar, sino a transformar lo que hay, generando cambios con los recursos existentes".

Asimismo, Francisconi señaló: "La propuesta además es salir de la empresa para pasar a las organizaciones, porque socialmente no solo hay empresas con fines de lucro sino que también clubes, organizaciones no gubernamentales, el mismo Estado. Por eso no solo debemos formar gerentes para empresas, también formar funcionarios publicos idóneos, y gestores de clubes y de fundaciones comprometidos con el medio".

Por otra parte, adelantó que en el cursado los estudiantes tendrán una currícula común los primeros dos años. "Serán muy similares a lo que sería un ingreso a Ciencias Económicas y después tendrán materias de administración estratégica, management, gestión de recursos humanos, investigación del Estado, entre otras, y van a poder elegir tres materias que son optativas, que definirán una de las tres orientaciones. O hacer las nueve materias, y en esa elección ir buscando un poco el perfil". También aclaró que quienes ya hayan cursado materias de alguna de las carreras que ofrece la Facultad y quieran seguir esta licenciatura, pueden consultar por las equivalencias.

Por último, indicó que la inscripción será desde mañana hasta el viernes. Habrá un propedéutico a partir del 14 de febrero hasta el 9 de marzo, y las clases regulares empezarán a mediados de ese mes. Los interesados pueden anotarse personalmente en Urquiza 552, en el Departamento Alumnos, de lunes a viernes de 9 a 19. Para mayor información, se puede escribir al correo electrónico: ingresantes@fceco.uner.edu.ar, o ingresar a la página www.fceco.uner.edu.ar.