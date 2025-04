La inolvidable experiencia de conocer al Papa Francisco

María Inés Franck , presidenta del Centro de investigación y formación interdisciplinar para la protección del menor (Ceprome) en Latinoamérica, contó a UNO : “Soy de Buenos Aires, y me había tocado tratar al cardenal Bergoglio en reuniones de trabajo por temas de bioética, respondiendo a algún encargo que me había hecho en algún momento, por algún informe. Después fui a verlo a la misa de él en Santa Marta cuando a los cinco o seis meses de que fue elegido Papa, en septiembre de 2013. Me acuerdo que me saludó muy divertido, como era él, muy ameno, diciéndome ´¿Qué hacés acá?´. Yo le contesté ´La pregunta padre es ¿qué hace usted acá?´. No sé si fue medio irreverente, pero nos reímos los dos”.

Por su trabajo Inés viajó a Roma otras veces y refirió: “Generalmente el Papa nos concedía una audiencia; éramos unas 30 personas las que estábamos y al empezar hacíamos una fila para saludarlo. Había gente de todos los países y yo era la única argentina, y cuando me tocaba mi turno, siempre me reconocía con nombre y apellido, me hacía alguna broma y se reía. Además, me mandaba saludos para todos y me preguntaba cómo estaba yo y cómo estaba todo en Argentina”.

El privilegio de almorzar con el papa Francico

Hubo también entrerrianos que tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con Francisco, y el recuerdo imborrable de un momento tan importante en sus vidas se hizo presente el lunes, en medio de la triste noticia de su fallecimiento. Uno de ellos es Marcelo Galeano, oriundo de La Paz, quien tuvo el privilegio de almorzar con el papa Francisco durante el desarrollo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Río de Janeiro en 2013. En diálogo con UNO, explicó: “En ese entonces yo tenía 23 años y era coordinador de todas las traducciones del portugués al español en simultáneo para los eventos oficiales, los libros y demás en el comité organizador local de la JMJ. Éramos pocos los argentinos que trabajábamos ahí en ese momento y quedé elegido para participar en ese almuerzo. No sé por qué motivo, razón o circunstancia, pero me tocó. La verdad es que me acuerdo y me emocionó muchísimo, porque fue un regalo”.

Papa 4.jpg Marcelo Galeano tuvo el privilegio de compartir un almuerzo con el Papa en la JMJ en Río de Janeiro en 2013

A su vez, contó que lo que más le llamó la atención del papa Francisco fue su espontaneidad: “Éramos 12 personas de diferentes continentes esperándolo para el almuerzo, cuando llegó se paró en la puerta y nos quedamos todos medio petrificados, mirándolo. Entonces dijo ´Bueno, vamos a saludarnos como gente normal´. Ahí arrancó el encuentro y fue muy descontracturado, duró mucho más de lo que esperábamos. A él se lo veía muy a gusto, y fue muy humano y muy predispuesto a charlar con nosotros”.

Sobre el fallecimiento de Francisco, reflexionó: “Estoy muy triste, porque es como perder a un padre. Se sentía mucho su tono paternal en sus palabras, y su humanidad en un mundo tan caótico, tan patas para arriba. Siento que se pierde como el último bastión de humanidad que quedaba ahí poniendo un poquito de paz y de calma”.

Papa.jpg El presidente del cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas tuvo la oprtunidad de encontrarse con Francisco varias veces durante su papado.

Su cariño por los compatriotas

Adrián Guedes es el presidente del cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas y de la Federación de Bomberos Voluntarios Justo José de Urquiza. Tuvo oportunidad de encontrarse al menos 10 veces con el papa Francisco en estos últimos 12 años, y aseguró: “Lo que me llamó la atención siempre fue su calidez y su extraordinaria recepción. Creo que al extrañar mucho a la Argentina manifestaba un cariño particular hacia sus compatriotas. En una oportunidad él tenía muy presente la información de que habían muerto 10 compañeros nuestros del cuartel de Vuelta de Rocha cuando cayó una pared, y a través mío mandó un mensaje muy especial a las familias, y les trajimos un presente a cada una enviado por él”.

“Él recibió la llave en la ciudad de Ceibas, que la llevamos los bomberos a pedido del intendente, y la recibió con mucho amor. También le regalamos una matera de cuero y según me contaron, el Papa siempre la usaba”, dijo, y acotó: “La noticia tan triste de su partida resulta muy triste para mí y para mis compañeros del cuartel”.

Papa 1.jpg Gabriela Campitelli y Walter Scharton fueron de luna de miel a Europa y en el Vaticano recibieron la bendición de Francisco

Un matrimonio bendecido por Francisco

Gabriela Campitelli es de Paraná. Se casó el 7 de marzo de 2015, y con su esposo Walter Scharton fueron de luna de miel a Europa, donde visitaron el Vaticano: “Justo con mi marido habíamos leído que los días miércoles había audiencia papal y que si eras recién casado y llevabas los trajes de novios el Papa te recibía. No sabíamos si era cierto, pero probamos, pensando siempre que lo íbamos a ver de lejos. Pero cuando nos vieron así vestidos directamente nos dejaron pasar entre toda la multitud a un lugar especial dispuesto para los recién casados. Al terminar la misa el Papa empezó a bendecirnos a cada uno de los que estábamos ahí, y fue entonces que le dijimos que éramos argentinos, de Paraná, y nos contó que su familia había vivido acá. Todos le daban la mano, y yo le pregunté si lo podía abrazar, me dijo que sí y fue muy emocionante, me lloré todo”, remarcó.

“Nunca pensamos que lo íbamos a tener tan cerca. Había parejas de distintas religiones y nos recibió a todos por igual”, destacó, a la vez que confió a UNO que el lunes fue un día muy triste: “Se me vinieron todos los recuerdos del día que lo vi”.

Papa 5.jpg El futbolista Ángel Ielpo recordó su visita al Vaticano

Llegar al Papa a través del deporte

El paranaense Ángel Ielpo lo visitó en 2022 junto al plantel del seleccionado de talla baja cuando fueron a jugar la Copa Europea. “Estábamos en España y pudimos ir a conocerlo. Fue un honor darle la camiseta y para mí algo maravilloso ser quien se la entregó. Para mí fue un honor y un orgullo. Su presencia fue algo inexplicable, nos empezó a hablar con una gran calidez. Destacó nuestra voluntad de romper las barreras, porque a pesar de nuestras dificultades, seguimos adelante. El lunes en el grupo de WhatsApp de quienes fuimos recordamos ese día. Nos quedamos muy tristes con su partida”, aseguró a UNO, y concluyó: “Tuve el honor de conocerlo al Papa, ahora me faltaría conocer a Lionel Messi”.

Papa 2.jpg El ex Puma Nahuel Lobo fue recibido en 2013 en la Ciudad del Vaticano por el papa Francisco junto a los demás integrantes del seleccionado argentino.

Nahuel Lobo, el oriundo de Chajarí que integró años atrás el seleccionado argentino de rugby también compartió con UNO su experiencia, y precisó: “En el 2013 tuvimos una audiencia antes de disputar un partido contra Italia. Nos recibió en el Vaticano tanto la delegación de los Pumas como la de Italia y le regalamos una camiseta. Era muy carismático, tuvimos la suerte de charlar con él y que nos dé una bendición. Fue un momento muy bonito que nos quedó grabado. La noticia de su fallecimiento creo que a todos nos golpeó”.