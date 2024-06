La humedad y los cambios de tiempo generan más casos de alergia

ALERGIAS EN PARANÁ.jpg

Síntomas de alergia

Nicolás Calí es médico alergista en la capital entrerriana y contó a UNO que en esta época hay muchos casos de rinitis. “Los días de humedad y los días de frío lo que hacen es inflamar las vías respiratorias, tanto la nariz como el bronquio. Lo que está pasando ahora es que mucha gente se engripó y viene con un estado febril, está con fiebre o placa, y en ese caso conviene que lo vea el pediatra o el clínico básicamente”.

En este marco, aclaró: “Uno de los puntos para saber si hay que visitar a un alergista o no es ver si hay fiebre, ya que en general en ese caso no suele haber mecanismos alérgicos. Los procesos febriles suelen ser generados por virus o bacterias, y ahí conviene que al paciente lo vea el médico de cabecera. Nosotros como alergistas solemos ver pacientes que no están sospechando una infección, a los que suele afectarles mucho tiempo en el año su cuadro, no es que es una crisis aguda, sino que se suelen levantar ya con mucosidad en la nariz, están congestionados y es algo normal para ellos. Tiene esta sintomatología entre el 30% y el 60% de los días del año. Y si bien la toman como habitual, se puede llegar a complicar”.

Alergia.jpg Proliferan los casos de alergia por la humedad

Sobre este punto, explicó: “Los pacientes que tienen una genética de alergia o asma suelen tener crisis en estos días, principalmente por el frío, que es una de las principales causas de exacerbaciones de broncoespasmo en personas asmáticas. Nosotros lo vemos porque ahora están con los entrenamientos de fútbol, de hockey, de básquet, en los horarios de las 18 o las y claro, se les cierra el pecho a los chicos. En verano el pulmón trabaja bien, pero cuando llega el frío presenta estos broncoespasmos. Y por ahí muchas veces están con una medicación insuficiente o no se los controla. Generalmente esos pacientes suelen tener la medicación y después los padres la suelen cortar porque les parece que están bien”.

Estudios médicos

Ante la aparición de estas manifestaciones, el médico aclaró: “Los pacientes que tienen problemas de broncoespasmo o de nariz, lo ideal es consultar con un profesional que se dedique a vías respiratorias. Puede ser desde un otorrinolaringólogo, un neumonólogo, un alergista que haga el diagnóstico. Hay estudios que miden si el pulmón trabaja bien, que se llama espirometría. La información que da es muy parecida a la que brinda el electrocardiograma del corazón. Gracias a ese aparato nosotros sabemos si tenemos que darle medicación de forma continua o sólo es una bronquitis de forma aislada”, precisó el especialista.

Vivir el otoño en Paraná tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, entre ellas las alergias. Foto UNO/ Mateo Oviedo.

Asimismo, refirió: “El solo hecho de tener una genética que ya te marca una rinitis, que sería una inflamación de la nariz; o asma, que es inflamación del pulmón, predispone infecciones. Esa mucosa es lo que está por dentro; es como la piel, pero que está recubriendo la vía respiratoria. Al estar inflamada, predispone a infecciones bacterianas e infecciones virales. Entonces, en un paciente asmático o en un paciente con rinitis alérgicas, una infección bacteriana va a atacar con mucha más fuerza”.

Al respecto, señaló: “Los pacientes alérgicos tienen un sistema inmunológico de protección bacteriana y viral que no es la misma que un paciente que no tiene alergia: en el primer caso ocurre que su organismo gasta el ejército protector del sistema inmunológico en producir la alergia, y descuida la protección bacteriana y viral”.

Desde Salud recomiendan vacunarse

Entre Ríos se encuentra actualmente en etapa de transición viral respecto a los virus del verano y del invierno. Desde la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud confirmaron que hay mayor circulación de los que producen enfermedades respiratorias y, desde mediados de marzo, se evidencia el descenso de casos de dengue.

En este marco, se notificó que se vislumbra un mayor número de contagios y posible aumento de internaciones por infecciones respiratorias en el mes de julio. En lo que respecta a las medidas de protección disponibles en cada uno de los vacunatorios de la provincia, tanto de hospitales como de centros de atención primaria de la salud, subrayan que la vacuna antigripal (para grupos priorizados) contra la Influenza A y B demora, aproximadamente, dos semanas en generar anticuerpos. También están disponibles las vacunas contra el Covid-19, la antineumocócica para las diferentes etapas de la vida y la que protege del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que se aplica a personas gestantes entre la semana 32 y 36, y se incorporó al Calendario Nacional en marzo.

vacunación antigripal.jpg La vacuna antigripal contribuye a prevenir graves complicaciones en grupos de riesgo.

Un dato epidemiológico a tener en cuenta es la detección, por biología molecular, del virus circulante en pacientes internados por problemas respiratorios. “Antes de mayo, las infecciones respiratorias eran cuadros de Covid; de mayo en adelante, la mayoría de los virus detectados fueron Influenza A”, dijo Diego Garcilazo, director de Epidemiología, y remarcó que “la dificultad respiratoria y agitación es motivo de urgencia, y los menores de 12 meses que presentan síntomas respiratorios –tos, fiebre o congestión– sí o sí deben consultar al equipo de salud; bajo ninguna circunstancia es viable la automedicación”.