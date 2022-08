La doctora Vilchez participó de Congreso Nacional de Oncología Clínica

vilchez 2.jpg Se abordaron. Distintas patologías como ser: tumores ginecológicos, genitourinarios, gastrointestinales, cabeza y cuello, torácicos, melanoma y sarcoma, genética y tumores de SNC y cáncer de mama. AAOC

La doctora Verónica Vilchez, reconocida oncóloga de Paraná, participó del congreso y disertó sobre "Melanoma con mutación BRAF: ¿implica necesariamente tratamiento de inicio con terapia dirigida?".

En diálogo con UNO señaló la importancia de la convocatoria para "poder elaborar guías de consenso nacional y nos ayuden a trabajar de una manera organizada, consciente y mucho más eficaz".

—¿Qué significa para los oncólogos la realización del II Congreso Nacional para el debate y la evaluación de tratamientos y procedimientos en oncología?

—El Congreso Estándares Terapéuticos se realiza cada dos años -año por medio- en Buenos Aires con la idea es juntar a todos los oncólogos del país para actualizar cada uno de las patologías oncológicas y actualizar los tratamientos en cada uno de los subtipos tumorales y elaborar guías estándar para publicar luego en la Asociación Argentina de Oncología Clínica en la cual nosotros podemos orientar y dirigir nuestra práctica médica diaria. El objetivo es actualizar cada patología, ver qué novedades hay en cada patología, qué tratamientos nuevos o que cambios de paradigmas o de estándares hubo en las patologías y ver cómo nos planteamos ante estos cambios y qué decisiones se toman desde las comunidades científicas. El congreso tiene una parte en la que se actualizan las patologías y otra parte en la que votan grupos de expertos en cada patología para decidir cuáles serían las mejores conductas terapéuticas en cada caso.

vilchez.jpg Presencia. La doctora Verónica Vilchez (a la derecha) destacó la importancia de disertar en el Congreso de Oncología Clínica. AAOC

—¿En qué rama se dio su participación y qué puntos desarrolló en su exposición?

—Mi participación fue en el módulo de Melanoma y Sarcomas, sobre la parte de melanoma me tocó disertar sobre un punto muy particular de lo que es la primera línea de tratamiento con Braf mutado que es una subpoblación dentro de los pacientes con melanoma metastásico, estadío 4. La convocatoria fue muy interesante y para mi fue un orgullo poder ir a representar nuestra provincia y poder hablar sobre este tema, me gusta, me dedico (más allá de otras áreas de la oncología) a melanoma en particular y vengo trabajando en esto hace ya unos cuantos años, fue un reconocimiento muy lindo.

—¿A qué se hace referencia cuando se habla de estándares terapéuticos?

—Estándares serían las indicaciones más específicas del tratamiento, la elección de tratamiento o cuál debería ser la elección de inicio para cada una de las patologías, los subtipos tumorales en oncología y poder elaborar guías de consenso nacional que nos ayuden a trabajar de una manera organizada, consciente y mucho más eficaz.

—Teniendo en cuenta que se reunieron oncólogos de todo el país, ¿se intercambiaron opiniones respecto a la situación de salud actual?

—Lo interesante es que haya representantes federales, que no sean sólo ni disertantes, ni expertos locales, sólo Buenos Aires y Capital Federal, sino que sean disertantes y expertos de todo el país, que sea una convocatoria federal, para que todos podamos opinar, para que todos podamos contar qué accesibilidad de tratamientos tenemos en cada lugar donde estamos, el acceso a las drogas, inclusive también se hizo la disquisición entre lo que es el acceso en materia de medicina pública y privada.

—Le pido una referencia sobre el aumento o no de casos de cáncer en la provincia.

—Tenemos un incremento en el número de consultas en el Hospital San Martín (Paraná). Tenemos un incremento en las consultas de seguimiento de quimioterapia como de pacientes nuevos. Y estamos viendo patologías más avanzadas. Hay un incremento en el volumen de pacientes hospitalarios muy importante.