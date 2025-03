"La democracia es el pilar del desarrollo de nuestro país", escribió Rogelio Frigerio

Luego, manifestó: “Hoy, a 49 años del inicio de la última dictadura militar en nuestro país, es un día especial para recordar que sólo unidos vamos a poder dejar definitivamente atrás la violencia y el terrorismo en todas sus formas”.

Después argumentó: “La democracia no es sólo un sistema de gobierno. Es la base del progreso individual y colectivo. Es la garantía de que las diferencias se resuelven con diálogo y no con imposiciones. Es la certeza de que las ideas se debaten y no se censuran, de que el Estado es fuente de oportunidades y no de miedo”.

Y siguió: “Los argentinos ya elegimos vivir en democracia y sabemos que fortalecerla depende de nosotros. Construyamos entre todos un presente en el que la transparencia, la Justicia y la educación sean los pilares de un país más libre, más igualitario y que se desarrolle día a día. No se trata de profundizar las divisiones, sino de cuidar nuestra República y nuestro sistema federal”.

Y cerró: “Defender la democracia es sostener un país con oportunidades en todas las provincias. Un país en el que cada generación pueda avanzar hacia el futuro con estabilidad y la confianza de saber que sus proyectos se pueden concretar conviviendo en paz”.