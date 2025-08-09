La CEA expresó su cercanía a la Iglesia de Paraná tras la partida del Cardenal Karlic.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su "cercanía a toda la Iglesia que peregrina en Paraná en estos momentos de tristeza esperanzada por la partida de este suelo del Cardenal Karlic, quien fuera pastor de esta Iglesia diocesana durante casi veinte años".

A través de una carta dirigida al arzobispo de Paraná, Mons. Raúl Martín, el presidente de la CEA, Marcelo Daniel Colombo, destacó "la lucidez intelectual del Card. Karlic. Agudeza que puso al servicio de la teología en la enseñanza y en la promoción de esta disciplina en el mundo académico, lo que tuvo su corolario al ser elegido miembro de la Comisión redactora del Catecismo de la Iglesia Católica. La pasión del cardenal por la Academia lo llevó a impulsar la creación de la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, de la que fue su primer presidente".