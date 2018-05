La causa que involucra a Varisco vuelve al centro de la escena política

Siempre en el plano político, o en intento de analizar cómo la sociedad paranaense y entrerriana se entera de estas cosas; los hechos de los últimos días plantearon varias situaciones, algunas paradojales.

Es decir, de ser un juez que hace meses estaba sospechado de ayudar a Varisco, Ríos pasó a ser sospechado de parcialidad en su contra.

Esto sin considerar que Varisco elogió su desempeño el día de los allanamientos en la Municipalidad; dado que esa actitud podría interpretarse como la expresión de su convicción de inocencia, y expresado antes de ser imputado.

Los argumentos judiciales de la recusación –esto ya se sabe– apuntan a la participación de Ríos como querellante en una causa por homicidio culposo contra el presidente municipal a raíz de su responsabilidad en el siniestro vial en el que murió la entonces concejal paranaense Mercedes Lescano.

Se ha recordado por estos días que Ríos se excusó en el caso del narco Gustavo Petaco Barriento, pero allí había tenido vinculación con la defensa. Los pronósticos judiciales de las ultimas horas señalan improbable que la recusación avance; mientras que los trascendidos en el municipio marcan como un elemento a favor de su planteo el hecho de que el juez saliera a rechazar su recusación antes de que se la hubieran planteado. Pero más allá de eso, en el plano de "la política" la estrategia del varisquismo tiene sus riesgos. Hacer enojar al juez es riesgoso, sobre todo si la recusación no prospera.

Se entiende que es desde el sector político del intendente donde surge la difusión de fotos del magistrado participando de festejos sociales con la viceintendenta, Josefina Etienot. Si bien la situación no tiene mayor peso judicial, pone en foco la hipótesis de que existe una maniobra política para apartar al intendente de su cargo, de la cual participaría el magistrado.

Se asegura en ámbitos políticos y judiciales que los antecedentes del juez no ayudan a sostener esa hipótesis, aunque las fotos puedan molestar a su señoría, como efectivamente ocurrió. Casi un dato de color, aseguran en los pasillos del Juzgado Federal que en esa guitarreada (Ríos aparece tocando la viola y a su lado Etienot cantando) también estaba el defensor de Varisco, Rubito Pagliotto. Una situación extraña, si se quiere, es que en la defensa de Varisco conviven el defensor del exgobernador Sergio Urribarri (Miguel Ángel Cullen) y su principal acusador, Rubén Pagliotto. A instancias de la denuncia de Pagliotto la UCR pedía la semana pasada el desafuero de Urribarri, para juzgarlo; mientras se recusaba un juez (que sería de cuño radical), en el caso Varisco. Totalmente normal en el plano legal, pero llamativo para el ciudadano de a pie.

Pero si de cosas llamativas hay que hablar, merece una mención lo dicho por la viceintendenta Etienot en la sesión del Concejo Deliberante del 18 de mayo, cuando afirmó que nunca creyó en la alianza Cambiemos que en Paraná la llevó como compañera de fórmula de Varisco. Tras asegurar que la principal meta de su sector político en esa elección "era la lucha contra el narcotráfico ", Etienot dijo "... yo como parte de la fórmula presidencial y como parte de Cambiemos, no de este Cambiemos municipal, con el cual nunca me sentí identificada desde el principio de la gestión...". Es decir que la viceintendenta permaneció dos años y medio en una situación política en la que no cree. Otros en su lugar hubieran renunciado. Para colmo, una de sus funciones es reemplazar al intendente en caso de que no pueda permanecer en el cargo. A propósito de ello, Etienot dijo que no aspira a reemplazar a Varisco. Más allá de las aspiraciones, es su obligación; y uno debe suponer que fue la intención de quienes la votaron. Durante la semana la funcionaria les dijo a los empleados del Concejo que no iba a asumir si Varisco debía dejar la función, aunque en su entorno hay quienes aseguran que sí lo hará y que se está preparando para hacerlo.