Juicio Político a Susana Medina: el viernes se intentará avanzar con el trámite parlamentario

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos rechazó por mayoría las denuncias contra Susana Medina, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien está acusada de mal desempeño en sus funciones.

El dictamen emitido este martes 23 de diciembre de 2025 concluyó que la magistrada no incurrió en causales de destitución ni violó normas éticas , advirtiendo además que las acusaciones fueron un intento de utilizar el juicio político como herramienta de presión institucional.

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

El oficialismo, que cuenta con mayoría en la comisión presidida por Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), ratificó una decisión que ya se anticipaba en los días previos. Sin embargo, la resolución definitiva en el recinto quedó postergada debido a que el bloque de Más para Entre Ríos decidió abstenerse de participar en la sesión especial, lo que provocó una falta de quórum de tres cuartos de los miembros necesarios para tratar el dictamen de inmediato.

En este punto legisladores de la oposición mostraron desaprobación por la celeridad del cierre del caso y argumentaron que se debería haber continuado con la evaluación de la documentación antes de emitir un dictamen definitivo.

La Cámara de Diputados tiene previsto volver a reunirse este viernes 26 para intentar avanzar con el trámite parlamentario.

Detalles de las denuncias y el descargo

Las acusaciones contra Medina se centraban principalmente en su ausencia de la jurisdicción durante 668 días (equivalentes a tres años judiciales) entre 2016 y 2025, lo que supuestamente derivó en un retraso en la tramitación de causas en su despacho.

La jueza en su defensa negó cualquier demora administrativa y sostuvo que todos sus viajes contaban con la autorización del STJ y se ajustaban al régimen vigente para los magistrados de la máxima instancia provincial.

Viajes privados y relación con el sector empresarial

Uno de los puntos más debatidos fue la admisión por parte de la jueza de haber realizado vuelos al exterior en aviones privados por invitación de Eduardo Eurnekian, CEO de Corporación América. Medina describió al empresario como un amigo personal. Según los registros, se trató de tres vuelos a España y uno a Colombia destinados a vacaciones, motivos personales y un encuentro sobre perspectiva de género.

El dictamen del oficialismo subrayó que: "Realizar capacitaciones o integrar institutos de estudios no constituye falta ética. En tanto se expuso que los legisladores no tienen facultades para juzgar gastos de viajes privados realizados con recursos propios o de terceros (familiares o amigos) siempre que estén autorizados por el STJ y no violen sus reglamentos.