José Lauritto sobre Granja Tres Arroyos: "La decisión de los despidos ya está tomada"

Los empleados pidieron la presencia de un escribano para poder dejar constancia de que no podían ingresar a cumplir con sus tareas por un impedimento de la empresa. También se hizo presente el sindicato de la Carne.

José Lauritto Granja Tres Arroyos Concepción del Uruguay.jpg

Luego de deliberaciones los trabajadores decidieron marchar hacia plaza Ramírez y manifestar frente al municipio con la intención de ser recibidos por el intendente Lauritto, quien los escuchó en e salón del Concejo Deliberante.

"En mi opinión personal, la cuestión salarial se puede judicializar y allí los trabajadores van a ganar por los derechos adquiridos. Pero el tema de los despidos, la empresa tiene la decisión tomada, se indemniza y se acaba la discusión", señaló luego de escuchar el diagnóstico de los obreros.

Según su comunicación con ambas partes, Lauritto aseguró que la empresa manifestó que la decisión de los despidos "ya está tomada" y que el gremio señaló que "no aflojarán en nada". "Entonces ahí está el conflicto, ¿Cómo se sale? yo no puedo reemplazarlos a ustedes y hasta ahí pude intervenir. No puedo avanzar porque el gremio no me autoriza", expresó.

Granja Tres Arroyos Concepción del Uruguay faena Credito La Piramide 1.jpg Foto: La Pirámide

Violación de la conciliación obligatoria

Trabajadores de Granja Tres Arroyos llegaron hasta la planta La China de Concepción del Uruguay y se encontraron con un cartel que dice que, “hasta nuevo aviso”, no habrá faena.

El lunes se había prorrogado la conciliación obligatoria que vencería el lunes 24 de marzo por lo que los trabajadores asisten a los lugares de trabajos para hacer acto de presencia y cortan la calle de acceso a la planta.

La empresa, que tiene iniciado un proceso preventivo de crisis (PPC) y adelantó que tiene previstos 400 despidos, le debe al personal la quincena y otros porcentajes, además de haber aplicado una reducción de salarios y quite de adicionales.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, Miguel Klenner precisó que no dejaron ingresar a los trabajadores del turno de las 3, y a los que estaban adentro los desalojaron. "Con esto la empresa rompió la conciliación obligatoria que cerraba el lunes. En vez de haber una propuesta, cierra la empresa", dijo a LT11.

Granja Tres Arroyos Concepción del Uruguay faena Credito La Piramide.jpg Foto: La Pirámide

Ahora trabajadores propusieron movilizarse hasta plaza Ramírez y manifestarse para que los atienda e intervenga el intendente José Eduardo Lauritto. "Hay más de 1.000 familias que están en la calle en este momento. Que este empresario recapacite y que esto también llegue al gobernador", dijo el gremialista.

En ese sentido Klenner recordó que el dueño de la empresa Joaquín de Grazia arregló el gobernador Rogelio Frigerio para viajar al exterior a vender pollos y este hombre anda haciendo estas barbaridades porque no respetando la ley", sentenció el sindicalista.

De hecho De Grazia participó este martes de una reunión que mantuvo el gobernador Rogelio Frigerio con representantes del Ministerio de Economía de la Nación para abordar temáticas dirigidas a fortalecer el desarrollo de la avicultura, uno de los sectores productivos más importantes de la provincia.

"Hoy sabemos que desvió pollo a Gualeguay, a Buenos Aires, y acá en el Frigorífico Beccar agregó dos camiones más. Así que están desviando los pollos, están entrando y los trabajadores están al tope, acá ellos lo que quieren demostrar es que hay una crisis que no existe. Lo vuelvo a decir, hay una crisis que no existe".

Finalmente, el Secretario General de STIA dijo que aguardan el llamado de la empresa para que se les de una propuesta.

Granja Tres Arroyos despidos 2.jpg Los trabajadores de Granja Tres Arroyos se manifestaron en Concepción. Uruguayenses digital

El conflicto en Granja Tres Arroyos

Los problemas en Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay comenzaron a fines del año pasado cuando la empresa canceló adicionales que los trabajadores cobraban desde hacía más de 30 años y representaba más de 20 de sus haberes.

Invocando una crisis financiera la firma obligó a aceptar una reducción salarial para no despedir trabajadores y los hicieron firmar convenios preventivos de crisis que implicaban descuentos y renuncias a derechos adquiridos.

Ante la negativa gremial, el Directorio de Tres Arroyos amenazó con despedir a 400 trabajadores, lo que empezó a cumplir parcialmente. A principios de año 2025 se enviaron 80 telegramas lo que motivó un paro general en la planta el 27 de enero.

Intervino Trabajo y dictó la conciliación obligatoria por 15 días, plazo en el cual la empresa debía reintegrar a los trabajadores despedidos y ponerse al día con los sueldos. La conciliación fue prorrogada hasta el 24 de febrero pero, hoy los trabajadores no pueden ingresar a la planta.