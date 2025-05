Iosper: la Intersindical marcha el miércoles y Agmer declara un paro de 24 horas

Acompañado por dirigentes estatales y docentes, manifestó: "Estamos en una situación muy compleja. En el marco de la unidad, daremos las batalles que hay que dar. Nosotros queremos decirle al gobierno de la provincia que aspiramos a tener un debate en serio sobre es proyecto de Ley. No queremos chicanas y cosas que confundan a los entrerrianos. Cuando los trabajadores peticionamos con un petitorio ejercemos un derecho constitucional, no estamos ejerciendo violencia".

Subrayó que la Intersindical busca un "debate en serio, donde no se hable de generalidades como irregularidades, déficit estructural y corrupción. Tuvimos una excelente reunión con en el Senado, donde tuvimos el tiempo de dar nuestra visión. Hablamos es el proyecto de Ley y la característica de la intervención".

En ese marco, Pagani denunció que "el gobierno no quiere dar el debate" de la Ley y que le es más fácil "estigmatizar y atacar a los trabajadores". También contó que se reunieron con los senadores peronistas y que lo harán con los de Juntos. "Hemos ido a hablar de lo que nos preocupa de la Ley y lo que no está escrito. En ese debate, entendemos que el proyecto de Ley da por tierra con una historia de 52 años del Iosper", puntualizó.

Iosper OSER Medicamentos 5.jpg

Prestaciones

El gremialista también esbozó críticas a la redacción del proyecto de OSER, ya que a su entender no es claro en diferentes puntos. "¿Dice algo la Ley sobre las prestaciones? no dice anda. Sí dijo algo el subinterventor -Ricardo García- cuando dijo que el Programa Medico Obligatorio (PMO) va más y que se viene el Programa Médico Asistencial (PMA). No explican lo que tenemos que entender. No dicen nada de las afiliaciones y si nuestros grupos familiares van a tener derecho a ser afiliados al Iosper. Sí dicen que el Iosper podrá tener deuda externa y que puede tercerizar sus prestaciones. Si no se explica, tenemos toda la facultad de pensar que se va a un sistema de capitado, donde vana poner un cápita a cada afiliado y va a venir una gerenciadora que va a dar las prestaciones que quiera o pueda", se explayó.

También desestimó las denuncias del gobierno provincial, que afirma que se detectaron irregularidades en compras de medicamentos, entrega de prótesis y salarios millonarios de los exdirectores obreros (con haberes de $16 millones cada uno). "El Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, la Contaduría y la Tesorería también controlan al Iosper. Cómo puede ser que con tantos controles se hable tan livianamente de irregularidades. Si hay sospechas de corrupción, vayan y denuncien para que actué la justicia", sostuvo.

Finalmente, pidió: "Modifiquemos la actual Ley y pongámosle un tope a los salarios si ese es el problema".