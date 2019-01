Internaron en el San Roque a dos niños de Nogoyá emparentados con las nenas fallecidas por cuadro de gastroenteritis

En Nogoyá hay una gran preocupación por el fallecimiento de dos primas de 10 y 13 años. Además, se confirmó la internación en Paraná del hermanito de una de las víctimas y la llegada, este miércoles por la tarde, de otro paciente emparentado con las niñas fallecidas.

"No caer en pánico"





El fiscal en feria Federico Uriburu dio una serie de datos, al solo efecto de llevar tranquilidad a la población. "No queremos que se caiga en pánico, ya que hasta el momento no hay nada que indique que se esté frente a una epidemia, no se detectó ningún virus, y será vital para todo esto, el resultado de las autopsias", resaltó para marcar: "Hay que tener cuidado con el uso de los alimentos que se ingieren, sobre todo por el calor, y tener muy en cuenta la conservación de los mismos".