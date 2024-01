Impuesto Inmobiliario rural: 50% se destinará a reparar caminos

Una de las principales temáticas que se abordaron fue el estado de los caminos rurales. “Vamos a destinar el 50% del impuesto inmobiliario rural a la reparación de los caminos de la producción para garantizar la transitabilidad. No hay un pueblo, una junta, un municipio o una comuna donde no me hablen del desastre de los caminos rurales, lo que no solamente atenta contra la posibilidad de trasladar el fruto de nuestro trabajo en nuestros campos, sino que también impide que nuestros estudiantes vayan a la escuela cuando llueve o que la gente se pueda atender en un centro de salud”, aseguró. El porcentaje destinado a este fin pasará del 20% al 50%.