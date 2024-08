Hospital San Roque: las áreas no afectadas por el incendio funcionan con normalidad

El domingo, alrededor de las 16, un incendio afectó el segundo piso del hospital materno infantil San Roque de Paraná, nosocomio de referencia en la provincia de Entre Ríos, por lo que personal policial y bomberos voluntarios realizaron un operativo de evacuación tanto de los pacientes como de familiares y personal. Con el paso de las horas y tras la limpieza de los sectores fueron restablecidos los servicios en las áreas que no fueron directamente afectadas por las llamas. La Sala 4, que es el lugar donde se originó el foco ígneo, por el momento está inutilizada. Vale destacar que el servicio de guardia funciona con normalidad, incluso están internados los pacientes que tenían cirugías previstas para este lunes.

Embed

Los pacientes más pequeños fueron trasladados a diferentes hospitales y centros médicos de la zona: al Hospital San Martín, donde se estableció una sala de terapia intensiva pediátrica, así como al Hospital de la Baxada, al Instituto Privado de Pediatría, al Sanatorio Rawson y a la Clínica Modelo.

Embed

incendio san roque Paraná 2.jpg Un incendio en el Hospital San Roque provocó la evacuación urgente de mujeres embarazadas y bebés tras un desperfecto en una heladera. Foto gentileza Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraná

Piden cadena de oración

Si bien en conferencia de prensa el ministro de Salud provincial, Guillermo Grieve, indicó que no se registraron lesionados, extraoficialmente y a través de las redes sociales piden cadena de oración por Tamara Fontana, enfermera del Hospital Materno Infantil San Roque: "Junto a tantos otros enfermeros, traslado pacientes al Hospital Baxada con su vehículo particular ya que las ambulancias no daban abasto. Estuvo en el momento del incidente y lamentablemente termino complicada de salud. Se encuentra ahora intubada por inhalar monóxido de carbono. Su estado es reservado. Se pide oración por su salud

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PHM - Parana hacia el Mundo (@paranahaciaelmundo)

Robos en medio del caos

En medio del caos, oportunista intentó robar pertenencias tanto del personal de salud como de los padres de los niños internados. Fue detenido por personal policial.