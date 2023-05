Horticultores buscan reponerse de los estragos de la lluvia

Horticultores se vieron afectados por la lluvia.jpg Horticultores se vieron afectados por la lluvia

Según confirmó a UNO Protección Civil de la Municipalidad de Paraná, el miércoles cayeron 120 milímetros en pocas horas, y con las precipitaciones del jueves y viernes fueron finalmente 180 milímetros en total los que afectaron a la capital entrerriana la semana pasada, causando serios anegamientos.

“Ahora que llovió tanto, todas las tierras que estaban preparadas están cortadas. Ya estaban con guano preparado y ya había productores que tenían la tierra lista para hacer surcos para la temporada que viene, porque en algunos lugares no cae tanta helada”, remarcó Berzano.

Asimismo, manifestó: “Veníamos de una sequía tremenda en la que regando apenas podíamos hacer algo, pero en muchos casos no logramos hacer nacer ni mantener ni nada los cultivos. De todas maneras trabajamos para salvarlos y nos estábamos trabajando para recuperarnos de las pérdidas y pasa esto”.

Si bien el tiempo mejoró el sábado y ayer hubo sol, los productores saben que llevará unos días que la tierra se seque y poder volver a acomodarla para seguir adelante con las tareas propias de los cultivos. Mientras tanto, van cosechando lo que pueden, aunque ya no con la calidad esperada. Al respecto, la presidenta de APHER precisó: “La lechuga de lejos parece que está hermosa, pero cuando uno se acerca se da cuenta cómo la rompió la lluvia al golpearla. Le aparecen las manchas o los hongos donde se rompe o se lastima la hoja, o cosas así. En la lechuga se nota mucho más, pero con todas las verduras pasa lo mismo”.

La lechuga fue lo más dañado ante el temporal.jpg La lechuga fue lo más dañado ante el temporal

De lo poco que quedó, algo buscan rescatar y señaló: “Hoy estábamos sacando acelga y lo que en general son 20 docenas, hoy con suerte sacás 10, entonces es un montón lo que se tira si uno quiere trabajar bien”.

Perspectivas

Berzano, quien trabaja en el rubro desde su infancia y desde hace años tiene una huerta en el cordón hortícola paranaense, contó que actualmente predominan lo que son verduras de hoja: “Hay acelga, verdeo, repollo y lechuga. En este último caso recién empezábamos a tener un poco más de cantidad y eso era bueno, porque por la faltante que hubo había subido el precio en las verdulerías”, dijo, y agregó: “Había algunos productores que tenían incluso zapallitos, ya que las altas temperaturas se extendieron, y por ahí estaban rogando que no pasara nada para poder juntarlos, porque en esta época tener un zapallito en nuestra zona es un gran logro”.

Sobre este punto, aclaró que la extensión de los días con temperaturas más altas de lo normal no fue un punto a favor de los cultivos, salvo excepciones, ya que se registró también un alto porcentaje de humedad, como pasó el martes previo al temporal en la región y observó: “En estos días llovió y sopla un viento sur, y tenemos la perspectiva segura de helada en los próximos días. Pero cuando se mantiene el calor, más el piso húmedo que ahora es un fango, la humedad hace desastre en la verdura de hoja”.

Con respecto a cuánto puede demorar en secarse el suelo, sostuvo que no será en lo inmediato y subrayó: “Hay en este momento bastante barro y hoy el sol está saliendo tipo 7.50 de la mañana y está entrando pasadas las 18, es decir que no tenemos casi nada de sol, además de los rocíos que te caen y que son las 10 de la mañana y todavía no se fueron de la hoja”.

En este marco, concluyó: “Primero va a haber que esperar a que se seque para hacer surcos o cosas así. Para colmo están anunciando bastante agua en este otoño”.