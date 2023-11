Gustavo Bordet pidió a los entrerrianos depositar la confianza en Sergio Massa

Embed Cuando uno gobierna lo más importante es tener la templanza para tomar decisiones, y hoy vimos cómo @SergioMassa dio crédito de esa templanza frente al otro candidato, que solo tuvo agravios y chicanas, pero ninguna propuesta. pic.twitter.com/EmKks7hIYb — Gustavo Bordet (@bordet) November 13, 2023

Convocado por el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, Bordet presenció el debate presidencial de cara al balotaje del 19 de noviembre, que se realizó en la Facultad de Abogacía de la Universidad de Buenos Aires.

Embed También Sergio Massa expuso el objetivo de aumentar las exportaciones, que multiplicará el empleo en Entre Ríos. Del otro lado, aunque ahora no lo reconozca, Milei plantea cortar el comercio con Brasil y China, los principales destinos de nuestras exportaciones. — Gustavo Bordet (@bordet) November 13, 2023

Bordet subrayó la importancia de que el 19 de noviembre “Sergio Massa sea electo presidente en las urnas, porque esto les asegura a las provincias como la nuestra representatividad en el presidente, y la garantía de contar con los recursos para poder llevar adelante un gran programa de obra pública, fomento de la industria, de las actividades agropecuarias, y de aumento de exportaciones que para una provincia como la nuestra es vital”.

Luego, al ser consultado por la prensa sobre su futura labor en el Congreso de la Nación, señaló: "Mi compromiso como diputado nacional en el Congreso va a ser defender los derechos de Entre Ríos”.

“Amo a la provincia de Entre Ríos. He nacido y me he criado en Entre Ríos. Me dio todas las posibilidades, me he educado en la escuela primaria, secundaria y en la universidad pública entrerriana, y mi cometido es defender estos derechos que son de todos los entrerrianos. Eso es lo que vamos a lograr con un presidente como Sergio Massa, con el que nos conocemos y hemos trabajado durante mucho tiempo, incluso antes de este periodo de gobierno”, explicó Bordet.

“El fruto de ese trabajo conjunto, nos da la posibilidad de que Entre Ríos pueda tener el apoyo que se necesita para seguir progresando, para poder seguir generando políticas públicas que propendan a que los entrerrianos y entrerrianas vivamos todos los días un poco mejor".