Estanislao Julianes visitará en Gualeguaychú, cinco escuelas. Los estudiantes podrán participar del cincelado de una obra destinada al Papa.

Gualeguaychú recibirá el Cáliz de la Paz, el bastón presidencial y la Rosa de Malvinas.

La ciudad de Gualeguaychú recibirá este miércoles 14 y jueves 15 de octubre a Estanislao Julianes, colaborador y embajador del reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols, quien recorrerá distintos establecimientos educativos para presentar tres obras de gran valor artístico, histórico y simbólico: el Cáliz de la Paz, el bastón de mando presidencial y la Rosa de Malvi nas.

La actividad, organizada con el acompañamiento del Gobierno municipal, permitirá que estudiantes y docentes conozcan de cerca piezas vinculadas con la paz, la democracia, la memoria colectiva y la identidad nacional.

Uno de los principales atractivos de la visita será la posibilidad de participar en la elaboración de una obra que tendrá como destinatario al papa León XIV.

Los estudiantes podrán dejar su huella en el Cáliz de la Paz

Durante los encuentros, los alumnos tendrán la oportunidad de intervenir en el cincelado del Cáliz de la Paz, una creación colectiva que Pallarols confecciona con la participación de personas de distintos puntos de la Argentina.

La iniciativa busca que cada participante deje una marca en la pieza, que será entregada al papa León XIV como símbolo de fraternidad, encuentro y convivencia.

De esta manera, los estudiantes de Gualeguaychú podrán formar parte de una propuesta que combina el trabajo artesanal con un mensaje de unión y compromiso con la paz.

La actividad también permitirá conocer las técnicas tradicionales de la orfebrería y el proceso de elaboración de una pieza artística construida mediante la participación comunitaria.

Símbolos de la democracia y la memoria de Malvinas

Además del cáliz, Julianes presentará el bastón de mando presidencial realizado por Juan Carlos Pallarols, una de las piezas más representativas de la orfebrería argentina.

El bastón constituye un símbolo institucional vinculado con la transmisión del mando presidencial y la continuidad democrática. Su exhibición permitirá acercar a los estudiantes a la historia de esta tradición y al significado de los atributos del poder republicano.

La tercera obra será la Rosa de Malvinas, una creación que representa el homenaje a los veteranos y caídos durante la guerra de 1982, además de mantener presente el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

La presentación de estas piezas ofrecerá un espacio de reflexión sobre acontecimientos y valores fundamentales de la historia nacional.

Cronograma de visitas a las escuelas

Las actividades se desarrollarán durante dos jornadas y comprenderán cinco establecimientos educativos de Gualeguaychú.

El miércoles 14 de octubre, Julianes visitará el Instituto Guadalupe a las 9, el Colegio Luis Clavarino a las 10.30 y la Escuela Normal a las 19.

En tanto, el jueves 15 de octubre, las presentaciones continuarán en el Colegio La Salle a las 9 y en la Escuela Técnica Nº 3 a las 10.30.

Desde la Municipalidad de Gualeguaychú destacaron la importancia de acercar estas expresiones artísticas a las instituciones educativas, promoviendo la participación de los jóvenes y el conocimiento de los símbolos que forman parte de la identidad argentina.