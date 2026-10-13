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Frigerio y Azcué supervisaron las zonas afectadas por la creciente del río Uruguay

Frigerio y Azcué recorrieron las zonas afectadas por la creciente del río Uruguay y encabezaron una reunión para evaluar medidas ante el fenómeno El Niño.

13 de octubre 2026 · 09:28hs
Frigerio y Azcué supervisaron las zonas afectadas por la creciente del río Uruguay

El gobernador Rogelio Frigerio, junto al intendente de Concordia Francisco Azcué, recorrió la costanera y distintos sectores afectados por la creciente del río Uruguay. También visitó la defensa sur, donde verificó el funcionamiento de las bombas y los grupos electrógenos recientemente instalados, y luego encabezó una reunión del Comité de Emergencia para evaluar las acciones de prevención y asistencia que llevan adelante la Provincia y el municipio.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron las proyecciones hidrológicas para las próximas semanas, repasaron los recursos disponibles para atender a las familias y los sectores afectados y evaluaron las medidas de preparación ante una posible evolución de la creciente, en el contexto del fenómeno El Niño.

"Seguimos trabajando en la prevención, seguimos trabajando en estar cada día mejor preparados para la eventualidad de la creciente. Esto es semana a semana y nosotros tenemos que estar preparados", afirmó Frigerio.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que el Estado provincial y municipal "está más preparado que nunca antes para enfrentar los efectos e impactos del fenómeno El Niño". También destacó el trabajo coordinado entre ambos niveles de gobierno, las obras realizadas, la limpieza de los arroyos y la preparación de los espacios destinados a recibir a las personas que eventualmente deban ser evacuadas.

"Nunca antes hubo tanta coordinación, nunca antes hubo tanta obra, nunca antes se limpiaron los arroyos como ahora, nunca antes preparamos los lugares para recibir eventualmente a los evacuados. El nivel de preparación y el trabajo coordinado que hay entre los dos niveles de gobierno, entre la Defensa Civil de la provincia y la Defensa Civil del municipio, no se ha visto nunca antes, me lo dicen empleados de carrera de muchísimos años", precisó.

Frigerio también llevó tranquilidad a la población y aseguró que se mantienen bajo seguimiento permanente los pronósticos para anticiparse a posibles escenarios. "Todo lo que podamos hacer para mitigar y amortiguar el impacto de los efectos del Niño se está haciendo y se hizo en su momento, y seguimos a diario los distintos pronósticos que nos van llegando para estar preparados y eventualmente, si hay que evacuar, hacerlo en seco", indicó.

Respecto de las previsiones inmediatas, explicó que la evaluación se realiza semana a semana y señaló que para los próximos días se esperaba una leve bajante del río. Asimismo, aclaró que las lluvias registradas en el norte se produjeron en una cuenca diferente, por lo que no impactarían directamente en Concordia y otras localidades de la costa del Uruguay. "Para esta semana podemos tener cierta tranquilidad y lo vamos a monitorear todos los días, cada hora, para poder anticiparnos y, eventualmente, si hay que hacer evacuaciones, hacerlas en seco", agregó.

Las intervenciones realizadas

Por su parte, el intendente Azcué destacó los resultados de las intervenciones realizadas con maquinaria en el arroyo Manzores y señaló que las tareas contribuyeron a reducir la cantidad de personas evacuadas en comparación con anteriores episodios de creciente. "Años anteriores, con el río a 11,90 metros teníamos según los registros 70 personas evacuadas, y hoy, cuando llegó a esa altura, teníamos 20 evacuados. Eso habla de un impacto positivo de lo realizado e indica que tenemos que seguir trabajando de esta forma, haciendo lo que hace muchos años no se hacía", sostuvo.

El intendente remarcó, además, la importancia de la articulación con el Gobierno provincial para concretar las intervenciones. "Gracias a las gestiones del gobernador, las máquinas llegaron a la ciudad, se pudo hacer esta tarea y tuvo un impacto positivo y hay que seguir en ese camino", afirmó.

En relación con la recorrida por la defensa sur, Azcué destacó la incorporación de grupos electrógenos para garantizar el funcionamiento del sistema de bombeo ante eventuales cortes de energía. "Tenemos generadores porque, increíblemente, en esta ciudad teníamos la defensa y no había generadores, entonces se cortaba la luz y estábamos en graves problemas", expresó.

Asimismo, detalló que el municipio viene trabajando desde hace varios meses en la limpieza del arroyo Concordia, las intervenciones en el Manzores, los humedales, los reservorios y el sistema de drenaje. "Ahora que estamos en la fase activa del fenómeno El Niño, que caen abundantes precipitaciones en poco tiempo, que crece el río, vemos los resultados positivos de todas esas tareas que hicimos y que vamos a seguir haciendo", concluyó.

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Autoridades presentes

De la recorrida y la reunión participaron también el secretario de Salud de la Municipalidad de Concordia y coordinador operativo del Comité Operativo de Emergencia, Diego Sauré; el director de Defensa Civil de la provincia, Víctor Chanenko; la secretaria de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano, Nancy Ballejos; y la senadora por el departamento Concordia, Gloria Cozzi.

Además, estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas de Concordia, Fernando Esquibel; el secretario de Desarrollo Humano, Carlos Gatto; el responsable del Área de Hidrología del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, ingeniero Guillermo Collazos; la secretaria de Gobierno, Patricia Rodríguez; y el secretario de Servicios Públicos, Oscar Ramírez, junto a otras autoridades locales.

Frigerio creciente Río Uruguay El Niño
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