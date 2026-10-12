Concordia el Río Uruguay superó el nivel de alerta y crece la preocupación en otras ciudades entrerrianas. Las intensas lluvias afectan a toda la región.

Preocupa la crecida del río Uruguay en Entre Ríos y cierran circuitos en las Cataratas.

Las intensas precipitaciones registradas en la cuenca del río Uruguay provocaron un sostenido incremento de los niveles de agua en distintas localidades del Litoral argentino, con especial preocupación en Entre Ríos. Concordia, Colón y Concepción del Uruguay se encuentran entre las ciudades que siguen de cerca la evolución de la creciente, mientras las autoridades monitorean las condiciones hidrológicas y las previsiones meteorológicas para los próximos días.

En Concordia, el río Uruguay alcanzó los 11,56 metros, unos 50 centímetros por encima del nivel de alerta, según los registros difundidos. Las proyecciones indican que el caudal podría continuar aumentando durante la próxima semana y superar los 13 metros, una altura que implicaría alcanzar niveles de evacuación.

La situación mantiene la atención sobre los sectores ribereños y las zonas bajas de la ciudad, especialmente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones que incrementen el volumen de agua que llega desde la cuenca superior.

En este escenario, la represa hidroeléctrica de Salto Grande mantiene abiertos sus vertederos para administrar el ingreso sostenido de agua al embalse. No obstante, las estimaciones disponibles indicaban que el nivel frente al puerto de Concordia no superaría los 11,90 metros durante las horas siguientes.

Colón y Concepción del Uruguay siguen la creciente

Más al sur, la situación también genera preocupación en las localidades entrerrianas ubicadas sobre la costa del río Uruguay.

En Colón, el avance del agua cubrió sectores de las playas, aunque hasta el momento del informe no se habían registrado personas evacuadas. Las autoridades permanecen atentas a la evolución del río y a las posibles consecuencias sobre los espacios públicos y las actividades vinculadas con el turismo.

Por su parte, en Concepción del Uruguay, el nivel alcanzó los 5,42 metros, lo que motivó la activación de la alerta amarilla. Si bien el registro todavía se encontraba por debajo de los 6,30 metros establecidos como referencia para la evacuación, el incremento del caudal obliga a mantener un seguimiento permanente.

La evolución de la creciente dependerá de las precipitaciones que se registren en las próximas jornadas y del comportamiento de los distintos cursos de agua que alimentan la cuenca.

Evacuados en Corrientes y complicaciones en Misiones

La situación también afecta a otras provincias del Litoral. En Paso de los Libres, Corrientes, el río Uruguay llegó a 9,14 metros, superando el nivel de evacuación establecido en 8,50 metros.

Como consecuencia de la creciente, se contabilizaban 31 personas evacuadas, mientras que personal de Defensa Civil asistió a una familia que abandonó su vivienda por sus propios medios.

En Misiones, las lluvias intensas y el aumento del caudal del río Iguazú obligaron a disponer cierres preventivos en el Parque Nacional Iguazú.

Las autoridades comunicaron durante la mañana del lunes la suspensión de actividades en los circuitos afectados, una decisión que ya se analizaba desde el domingo debido al incremento del volumen de agua.

Los circuitos Superior e Inferior pueden recibir visitantes mientras el caudal no supere los 11.000 metros cúbicos por segundo. Por encima de ese umbral se establecen restricciones preventivas para garantizar la seguridad de turistas y trabajadores.

Además, el circuito de la Garganta del Diablo había sido desmontado en agosto como medida anticipada para proteger su estructura frente a una eventual creciente.

El Niño y las perspectivas para los próximos días

Las precipitaciones persistentes en la región se vinculan, según los informes citados, con las condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño, que favorece episodios de lluvias abundantes en sectores del Litoral.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo seguimiento las tormentas que afectan a Misiones, donde se informaron alertas amarillas y naranjas por fenómenos potencialmente intensos.

El aumento de los caudales también alcanza al río Paraná, aunque por el momento los registros mencionados no indican una situación crítica generalizada. En Puerto Iguazú, el nivel se encontraba a unos 50 centímetros del umbral de alerta, mientras que frente a Corrientes las proyecciones anticipaban un pico cercano a los seis metros hacia el 20 de noviembre.

Para Entre Ríos, la principal preocupación continúa concentrada en el comportamiento del río Uruguay, especialmente en Concordia y las localidades ubicadas aguas abajo.

Las autoridades recomiendan evitar el ingreso a sectores inundados, mantenerse alejados de las costas cuando el agua avanza y seguir las comunicaciones de Defensa Civil y los organismos responsables del monitoreo hídrico.

La evolución de las lluvias en la cuenca superior y las maniobras de regulación del embalse de Salto Grande serán factores centrales para determinar el comportamiento del río durante los próximos días.