Fracasó la sesión para tratar la creación de la universidad

La diputada nacional de Entre Ríos Blanca Osuna, una de las impulsoras del proyecto de nacionalización de la Facultad de Humanidades, cuestionó duramente a la oposición por impedir el tratamiento de esa iniciativa y de las otras que estaban en el temario. "Temas de sesión: universidades, moratoria previsional, alquileres. Juntos por el Cambio no da quórum. No hay excusa que valga. De espaldas al pueblo. De la mano de los poderes fácticos", escribió en su cuenta de Twitter.

Embed Temas de la sesión: Universidades, Moratoria Previsional, Alquileres. Juntos por el Cambio no da quorum. No hay excusa que valga. De espaldas al pueblo. De la mano de los poderes fácticos pic.twitter.com/wciDR3vGUv — Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) December 21, 2022

Al hablar en minoría, el presidente del bloque del FDT, Germán Martínez, advirtió que "hasta dos minutos antes" de iniciar la reunión de Labor Parlamentaria había un acuerdo político para sesionar, pero el bloque de Evolución les comunicó que "no iba a poder dar quórum".

"Nosotros decimos lo mismo en privado y en público", dijo Martínez y vinculó lo sucedido con un título del diario Clarín que adelantaba que el kirchnerismo tendría los números necesarios para dar el debate gracias a un sector del radicalismo.

La sesión especial solicitada por el FdT estaba convocada para las 13 pero su inicio se postergó con la búsqueda de acuerdos. El Frente había anticipado su voluntad de incorporar una serie de iniciativas al temario, entre ellas la de alquileres y de protección de humedales, pero JXC y el interbloque Federal mantuvieron su postura.

Argumentos opositores

En una conferencia de prensa, JxC anunció que resolvió no aceptar la propuesta del oficialismo y reiteró su postura de no facilitar el número para que se pueda realizar la sesión.

"Habíamos decidido no dar quórum y hoy, sorpresivamente, cuando advirtieron que no tenían número, hicieron una ampliación de temario, pero no vamos a sesionar de esta manera. Estamos dispuestos a acordar un plan de labor que pueda consensuarse entre el oficialismo y la oposición con temas vinculados a lo que la gente está demandando, que no puede esperar caprichos de nadie", aseguró el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri.

Fue así que no se concretó lo que sería la reanudación de la actividad parlamentaria tras la fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición por la integración del Consejo de la Magistratura el pasado 1 de diciembre, cuando fracasó el primer intento de aprobar diversos proyectos, entre ellos el que establecía la creación de las nuevas universidades.

En esa jornada se vivieron en el recinto momentos de tensión, ya que los opositores no dejaban de gritar y golpear las bancas. Cuando se dio por concluido el intento de llevar a cabo un debate, Cristian Ritondo, titular de la bancada del PRO, alzó ambas manos e hizo un gesto obsceno hacia Cecilia Moreau.

Raverta lamentó la caída de la sesión

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, lamentó la falta de quórum en la Cámara de Diputados, donde iba a debatirse también el plan de pago de deuda previsional para que las personas que tienen la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados, puedan regularizarlos.

"Este mes se termina la vigencia de la moratoria y habrá que esperar hasta marzo del año que viene para volver a discutir este plan de pago de deuda previsional que hubiera dado respuesta a una necesidad urgente", manifestó Raverta en un comunicado. En esta línea, la funcionaria apuntó que "la oposición retrasa una ley que están esperando casi 800.000 argentinos y argentinas".

"Las más afectadas serán las mujeres porque, al cumplir los 60 años sin los 30 de aportes, deberán esperar sin cobertura hasta los 65 años para poder solicitar la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)", agregó.