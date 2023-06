Fin de semana largo: ya hay paquetes turísticos agotados

Faltan 10 días para un nuevo fin de semana largo en la Argentina, que se extenderá del 17 al 20, y quienes buscan adquirir un paquete en alguna agencia de viajes se encuentran que ya prácticamente no queda nada disponible. Según mencionaron referentes del rubro, el grueso de las ventas para esa fecha se concretó en abril, cuando estuvo en vigencia durante seis días la posibilidad de comprar productos a través del Previaje 4, una herramienta que en todas sus ediciones resultó un éxito para impulsar un mayor movimiento en el sector turístico, ya que otorgaba la devolución del 50% del valor gastado en crédito para utilizarlo, en este caso, hasta el 31 de octubre, y ascendía un 70% para los usuarios de PAMI.

Previaje 4.jpg El Previaje impulsó las mayores ventas para el fin de semana largo de junio

Así lo confirmó a UNO Aldana, de una agencia de calle Urquiza, en Paraná, quien manifestó: “Mucha gente está preguntando y solicitando algún paquete para el fin de semana largo que se aproxima, pero el tema es que no hay mucha disponibilidad, porque ya se vendió casi todo con el Previaje 4, que ha sido una buena herramienta para impulsar las ventas para mayo y junio, que en este último caso suele ser un fin de semana largo en el que no hay tanta demanda, por lo menos el año pasado no fue mucho lo que se vendió”.