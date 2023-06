Fibromialgia: personas con la enfermedad reclaman reglamentación de la ley

Fibromialgia 2.jpg

"El pasado 12 de mayo, tras un fuerte reclamo nuestro en las redes sociales, nos recibió Muñoz, pero en definitiva no se avanzó en nada, y desde ese momento estamos llamando todos los días para un nuevo encuentro, pero infructuosamente. La ley específicamente implica la puesta en marcha de un programa de capacitación en fibromialgia para médicos y personal de salud. Ya pasó más de un mes de la última reunión y sabemos que no han convocado a ningún especialista para iniciar ningún tipo de capacitación, Lo cierto es que nosotros necesitamos consultas y tratamientos con médicos clínicos, traumatólogos, psicólogos, endocrinólogos y no los tenemos. Hay tratamientos y consultas que no las cubren las obras sociales y hay muchas pacientes que ya perdieron su trabajo por la enfermedad, hoy realmente no tienen para comer", describió René sobre la realidad de muchos pacientes. Agregó: "Los médicos no se imaginan el dolor que sentimos. Es algo con lo que tenemos que convivir día a día".