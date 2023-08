Femicidios: Entre Ríos tiene el sexto lugar

“No hay ni una menos si no hay una clara y firme propuesta política que trabaje en la prevención y promoción de derechos a mujeres y disidencias y tomando acción ante los violentos, abusadores y femicidas”, dijo Loreley Farina a UNO.

El observatorio también detalla que hubo un femicidio cada 29 horas, 206 intentos de femicidio y 28 intentos de femicidios vinculados (quitarle la vida a un familiar de la víctima de violencia como modo de manipulación), cuatro transfemicidios y travesticidios. De estas estadísticas, el 59% de los femicidios fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas, el 57% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima, 38 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 25 tenían medidas de protección. Asimismo, al menos 133 niños perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista.

Por este motivo, desde el observatorio compuesto por trabajadoras sociales, periodistas, docentes, abogadas y psicólogas de distintos puntos del país, afirmaron en el informe: “Es indignante saber que en muchos de estos casos los femicidas han violado perimetrales sin ningún tipo de inconveniente, lo que deja en evidencia que las medidas de protección son ineficientes. Esto es gravísimo para nuestras vidas, y también dificulta las campañas que desde las organizaciones de la sociedad civil hacemos para incentivar y acompañar a mujeres en situación de violencia a realizar las denuncias correspondientes. Necesitamos de manera urgente que estas medidas se revisen, se acompañen con personal capacitado y con presupuesto, que rediseñen y se ejecuten de manera eficiente. Necesitamos garantizar a las mujeres que denuncian que el Estado las puede ayudar, que les podrá salvar la vida”.

marcha ni una menos 12.jpg

Entre Ríos en alerta

Los datos no distan según la organización que lo produzca. El observatorio Mumalá, mujeres, disidencias y derechos, que tiene de base el monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, buscadores, sistema de alertas, seguimiento de organizaciones, portales especializados en género, feminismo y policiales señaló en su informe que hasta el 30 de julio hubo 152 femicidios, lo que se traduce en una muerte cada 33. Del total, 128 fueron femicidios directos, tres travesticidios, ocho vinculados de niñas y 13 vinculados de niños. El 22% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor. En Entre Ríos hubo cinco femicidios.

Sobre esta problemática, UNO conversó con Loreley Farina, referente de Mumalá en la provincia e integrante de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No binaries. En cuanto a las cifras, afirmó que Entre Ríos está entre las primeras 10 provincias con más tasas de femicidios, específicamente el sexto lugar: “Es alarmante la situación de violencia en toda la provincia. Las denuncias que se llegan a radicar en las comisarías no llegan a fiscalía y allí los procesos son lentos y no dan un seguimiento integral de las situaciones. Reflejo de la falta de implementación de la Ley Micaela en todos los organismos estatales y del bajo presupuesto para abordar la problemática con equipos interdisciplinarios formados que tengan las herramientas suficientes para accionar de manera asertiva”. El primer lugar lo ocupa la provincia de Buenos Aires, con 58 muertes registradas.

“Las articulaciones dentro del Estado no son siempre óptimas, se vulneran las víctimas constantemente al deambular por diferentes organismos contando lo que les sucede y que muy pocos le den respuestas”, precisó.

marcha ni una menos 1.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Red

Farina destacó el rol de las mujeres para ayudar a sus pares: “Desde la asamblea tenemos diálogo constante con algunas referentes y secretarias que atienden a la brevedad con las urgencias, en Paraná hemos creado una red muy interesante de acción y vamos acompañando de manera cuidada y respetuosa las necesidades de mujeres y disidencias que sufren en lo cotidiano y ya no saben dónde reclamar”.

“La agenda la marcó y la siguen marcando los colectivos feministas y transfeministas, denunciando la lentitud de la Justicia y los fallos como en el caso del femicidio de Julieta Riera muestran una y otra vez los intereses clasistas y patriarcales”, afirmó en relación a la vigencia de los reclamos de las mujeres ante las falencias del Estado.

“No hay ni una menos si no hay una clara y firme propuesta política que trabaje en la prevención y promoción de derechos a mujeres y disidencias y tomando acción ante los violentos, abusadores y femicidas”, concluyó.