Escuela de Concordia pide por mejoras edilicias

“La escuela no tiene edificio propio, nosotros funcionamos en las instalaciones del COPNAF, unas instalaciones que, si bien la escuela cumple 16 años funcionando allí, lo edilicio es mucho más antiguo y con el paso del tiempo es lógico que se deteriore y tengamos problemas. Lamentablemente, como pasa siempre, se vienen haciendo arreglos pero llega un momento que estos no solucionan nada, es decir que se llegó a un punto que hay que hacer algo bueno, sea movernos a otro lugar para poder hacer los arreglos o un edificio nuevo”, detalló en LT 15 Radio del Litoral.

“Tenemos 268 alumnos en dos turnos. En el turno mañana funciona el segundo ciclo y en el tarde el primer ciclo, además de un jardín mañana y tarde. No tenemos espacio, no tenemos aulas, hubo que construir dos aulas en el comedor para poder recibir más alumnos. El techo se nos llueve, hay un lugar donde se unen dos techos, en esa línea se llueve impresionante ingresando a los baños y la cocina comedor. Tenemos problemas de puertas, ventanas, baños, electricidad”, detalló la directora dando a conocer la preocupante situación edilicia que atraviesa. Respecto a los actos de vandalismo hace un tiempo que no los sufren pero en un momento no muy lejano en el tiempo, supieron ser víctimas de estos.

Lescano contó que se han tenido encuentros con autoridades para poder realizar trabajos de mejora pero no han llegado. “En diciembre tuvimos una reunión donde se pactó hacer arreglos para iniciar este ciclo lectivo pero no se hicieron, comenzamos sin ninguna solución a nuestros problemas. Los niños acá desayunan, almuerzan y tienen merienda y los padres apoyan porque saben que necesitan que la escuela esté en condiciones. En días de lluvia muy fuerte tenemos que llamarlos para que vengan a retirarlos”, concluyó.