Es bailarina, ganó una beca en Brasil y necesita ayuda

Cynthia tiene 15 años, se destaca como bailarina y sueña con perfeccionarse. Su familia no tiene recursos para los pasajes y precisa de la solidaridad de todos

Cynthia Kocherengo tiene 15 años, es de Paraná, y se destaca como bailarina. Desde los 5 años comenzó a asistir a clases de danza clásica, danza contemporánea y preparación física para bailarines; y gracias a su talento, obtuvo numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Hoy tiene la posibilidad de perfeccionarse en el exterior, gracias a una beca que ganó para estudiar en Bóia, en Brasil, pero su familia no tiene los recursos para los pasajes y los primeros meses de estadía: su mamá Andrea Velázquez, quien tiene una discapacidad visual casi total y es empleada municipal, es el único sostén del hogar, en el que vive junto a Cynthia y a su otra hija, de 12 años.

Cynthia es una gran promesa en el mundo de la danza y su sueño es llegar a ser una bailarina profesional. Lorena Bello, maestra y directora del Estudio Open Ballet, donde la joven se forma actualmente también gracias a una beca, contó: “Por sus condiciones técnicas, físicas y artísticas, desde muy temprana edad Cynthia se ha comprometido con intenso y exigente trabajo porque sus expectativas y sueños están enfocados en convertirse en una bailarina profesional de la danza y poder alcanzar el nivel requerido para hacer de esta disciplina su profesión. Tanto ella como su familia y sus maestros hacemos sacrificios y todo lo que está a nuestro alcance para que ella pueda participar en los distintos eventos, concursos y certámenes que le brinden poder seguir no solo creciendo si no que le abran puertas para oportunidades mayores”.

A su vez, explicó: "Ella se ha destacado en los mejores concursos de país obteniendo becas para Nueva York, Portugal, Bélgica y Brasil. Lamentablemente no ha podido asistir a ninguna de esas becas por falta de recursos económicos.”

“La carrera en un bailarín es muy corta y comienza a temprana edad, es muy selectiva y también requiere de alumnos con mucho talento y capacidades; y requiere de compromiso, disciplina y sacrificio, y Cynthia tiene todo eso. Como maestra, doy fe de todo su talento, pero mucho más de su pasión y amor al trabajo cotidiano; y doy fe del esfuerzo y el sacrificio que su familia y en especial su madre hacen”, añadió.

La mamá de Cynthia tiene una discapacidad visual casi total y es el único sostén del hogar.jpg La mamá de Cynthia tiene una discapacidad visual casi total y es el único sostén del hogar

Por su parte, Andrea, la mamá de la joven bailarina entrerriana que sueña con brillar en los escenarios, señaló a UNO: “Cynthia se inició en la danza los cinco años, luego ingresó en este estudio donde Lorena, como gran profesional y formadora de grandes bailarines, encontró en ella un gran talento, por lo que mi hija ya ha participado para otras becas, pero nunca logró acceder por el tema económico. Tuvo oportunidad de viajar a una escuela en Nueva York, a Portugal, Suiza, Bélgica, entre otros lugares. Ha ganado premios y medallas de oro. Y este año participó de un concurso internacional que se hace en Buenos Aires, en el que también obtuvo medalla de oro, y además esta beca para ir a Bóia, una localidad de Brasil, para perfeccionarse en la Escuela Franca, que es una de las más importantes de Latinoamérica, formadora de destacados bailarines internacionales”.

Si bien llegar a Brasil es más accesible que a otros lugares del mundo en los que pudo haberse capacitado, hoy su familia está en una situación económica difícil para afrontar los costos: “Tengo que decirle siempre a mi hija que me duele que ella tenga una mamá pobre. No tenemos los recursos y a ella le sobra talento, capacidad, trabaja mucho para conseguir sus logros”, lamentó Andrea, quien se refirió a Cynthia con sumo orgullo y aseguró: “Cuando voy a alguna función lloro, porque aunque no la alcanzo a ver de lejos, siento como baila, lo percibo”.

Campaña solidaria

Andrea hoy se aferra a la esperanza de poder reunir el dinero que necesitan a través de donaciones y para eso abrió una caja de ahorro para recibir ayuda exclusivamente por esta vía. Quien desee colaborar, puede hacerlo a través de transferencia bancaria: el CBU es 3860063805000047044570; o del alias: GUINDA.CASTOR.CAUSA. Sino, contactándose con Andrea, escribiendo o llamando al 3435027047.

Recurrió a esta instancia porque antes pidió apoyo económico al Estado, enviado notas a distintos organismos, pero hasta ahora no obtuvo ninguna contestación, por lo que expresó, decepcionada: “Hemos iniciado acciones para conseguir ayuda gubernamental, pero no he tenido respuesta”.

“Cynthia tenía que estar en Brasil el 15 de enero para una formación, que en principio iba a ser por un año para estudiar y capacitarse allí. Pero ya nos comunicamos para avisar que no va a ser posible, porque vemos lejos la posibilidad de reunir el dinero para esa fecha. La beca no cubre traslado ni alojamiento y lo que necesitamos son aproximadamente 600.000 pesos para los vuelos de ella y míos, y su estadía los primeros meses, ya que después existe una gran posibilidad de que el Estado de Brasil le otorgue una beca también para solventar su alquiler y su mantención”, explicó.

El talento de Cynthia la distingue en la danza.jpg El talento de Cynthia la distingue en la danza

Asimismo, aclaró que el traslado en avión es mucho más accesible que ir en colectivo, por el tiempo que les demandaría llegar: serían más de 48 horas en transporte terrestre, en un viaje más difícil e inseguro para ella, ya que no cuentan con un sistema para personas con discapacidad, como sí ocurre en aviones y aeropuertos.

Con respecto a la idea de que Cynthia permanezca en Brasil un año o más, confió: “Mis hijas son muy pegadas a mí y soy una madre muy sobreprotectora, pero cuando le planteé mis dudas a Lorena Bello, su profesora, me recalcó que mi hija tiene todas las condiciones para triunfar. Y si logra los objetivos de la escuela, tiene posibilidades de ser contratada por la institución para trabajar y poder viajar por el mundo siendo una bailarina profesional. Tengo referencias de que esta escuela es muy seria y organizada. Por eso tengo confianza en que es una excelente oportunidad la que tiene mi hija para poder perfeccionarse”.

Por último, concluyó: “Cynthia está muy ilusionada y ojalá que Dios nos ayude para que su sueño se haga realidad. Me duele en el alma no tener los recursos para poder llevarla por mis propios medios, pero no es posible en mi situación económica. Hoy lo que nos queda es apelar a la solidaridad de la gente”.