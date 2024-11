Entre Ríos adhirió al RIGI en medio de protestas y forcejeos

Mientras tanto, militantes de organizaciones políticas y ambientales que se manifestaban en las puertas de la Casa Gris contra la adhesión a la norma nacional mantuvieron varios forcejeos con la Policía, que decidió cerrar las persianas del recinto.

Apoyo del oficialismo

La defensa del texto la realizó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Rubén Dal Molín (JxER), quien argumentó que en la comisión se trabajó el texto con funcionarios, empresarios y productores y que el RIGI no es un "avasallamiento de las autonomías provinciales", sino que representa "ciertas ventajas impositivas y de seguridad jurídicas" a las empresas que cumplan con "presupuestos mínimos previos".

En ese sentido, destacó que la adhesión implicará que no se podrán "imponer nuevos impuestos, tasas o modificar tributos existentes en los proyectos beneficiados, salvo las tasas distributivas por servicios prestados". Al respecto, añadió que el RIGI permitirá "promover la dinamización de la economía y la competitividad para las Pymes, en un contexto inestable y muy complejo a la hora de definir variables que incidan en cualquier proyecto de inversión".

Su par de Gualeguaychú, Jaime Benedetti, señaló que es necesario para "atraer esos capitales y darle seguridad jurídica. No veo por qué no adherir al RIGI, hay provincias que ya adhirieron y están en mejores condiciones"

El PJ, con RIGI propio

El presidente del bloque peronista, Martín Oliva (Concepción del Uruguay), rechazó las declaraciones del secretario de la Gobernación, Mauricio Colello, quien aseguró que no sabía si todos los legisladores de ese espacio se iban a oponer. "Somos un poder independiente y respetuoso, es una falta de respeto", señaló y recordó que el peronismo es mayoría en el Senado: Espero no tengamos que hacer uso de estas circunstancias".

Además, indicó que están de acuerdo con el "desarrollo sostenible para la provincia" pero que el RIGI y el RINI debían ir por separados, e incluso marcó un proyecto presentado que "era mejorador de la Ley de Parques Industriales, una especie de RINI" peronista. "Es necesario que Argentina tenga discusiones tributarias y fiscales, pero no de esta manera", concluyó.

Su compañero de bancada Víctor Sanzberro (Victoria) denunció que no fueron "escuchados en Diputados ni en Senadores", y dijo que el RIGI le recuerda a "la luz al final del túnel y a los brotes verdes. No tienen impuesto, no tienen retenciones y no dejan los dólares. Todo por 30 años. Es el país anarcocapitalista".

Fue la vicegobernadora, Alicia Aluani, quien destrabó la votación. En su alocución, argumentó que la norma “impulsará la innovación y competitividad de la provincia”, y subrayó: “Con estas acciones “se traza un camino de desarrollo y bienestar para todos los entrerrianos. Por lo tanto mi voto es afirmativo”.

Disturbios en la puerta

Distintas organizaciones marcharon hacia Casa de Gobierno con el objetivo de, como en otras sesiones, ingresar al recinto. Sin embargo, un cordón policial les permitía el acceso a sólo cinco personas.

"Decidimos que no íbamos a ingresar hasta que nos dijeran por qué se había tomado esta decisión; no hubo en ningún momento una explicación hasta un segundo momento en donde la gente de custodia de Casa de Gobierno sale a decir que no podíamos ingresar porque el recinto estaba lleno. Cuando la sesión comenzó, empezamos a hacer ruido por las ventanas como protestas, la policía se acercó y hubo empujones, aprietes", contó a la prensa la dirigente de izquierda Nadia Burgos.