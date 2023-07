En la JMJ en Lisboa participará un entrerriano

JMJ El papa Francisco estará en la JMJ

Giuliano se va cargado de expectativas y sueños, entre ellos el de conocer el santuario de Fátima, situado en Portugal. “Se van acercando los días y siento mucha ansiedad y una gran alegría por esta oportunidad. Tengo la posibilidad de cumplir el sueño de ir a conocer Fátima, que es un anhelo mío y también familiar; por eso siento que no voy solo, es como que llevo a más personas y cumplo también su sueño. La verdad es que para mí es re emocionante”, aseguró a UNO el joven, que pertenece desde hace un par de años al Movimiento de la Palabra y tuvo antes la experiencia de haber ido a la JMJ que se hizo en Cracovia, Polonia, en 2016, adonde viajó junto a un nutrido grupo de paranaenses.

A su vez, manifestó: “Siento esta posibilidad, como una invitación, un regalo de Dios y voy abierto a conocer otras personas y otras culturas. En la JMJ hay un itinerario que incluye muchas actividades religiosas y culturales, con entrada gratuita. Creo que en Cracovia no lo aproveché demasiado y ahora sí pienso hacerlo. Hay tours vinculados a la religión que hablan de la vida de los santos de Portugal, su historia y demás. Voy dispuesto a aprovechar todo lo que nos ofrece la JMJ, ya sea en los eventos masivos en los que estará el papa Francisco, el encuentro con mis hermanos de otros países y todo lo que dispone la ciudad”.

JMJ Giulinano participó antes de la JMJ en Cracovia Gentileza: Giuliano Santini

Por otra parte, Giuliano comentó que hubo un proyecto para formar un grupo que viajara desde Paraná a Portugal este año, pero finalmente no se concretó. Y eligió formar parte de una comitiva de Córdoba porque le interesó la propuesta de ir antes a una Prejornada: “Me llamó la atención y me gustó esta idea del grupo de Córdoba de vivir la JMJ como un peregrinaje, como una búsqueda más espiritual y también de encuentro con los demás. En la Prejornada vamos a pasar unos días en la Diócesis de Sousel, compartiendo con personas cristianas de esa ciudad y también con la comunidad en sí, viviendo otras culturas en lo cotidiano, las 24 horas”.

En este marco, refirió: “De Argentina salimos este lunes y estaríamos llegando el miércoles para ir a la Prejornada, hasta el lunes 31. Después de eso vamos a viajar a Lisboa para estar allí entre el 1° y el 6 de agosto”.

En su trabajo logró que le otorguen una licencia para viajar y recibió el apoyo de mucha gente, por lo que aseguró: “Estoy muy agradecido con Dios, y las personas que me rodean para poder hacer este viaje. Me siento muy cobijado y tuve muchos ´sí´ para poder ir”.

JMJ Giuliano Santini es de Paraná y estará presente en la JMJ en Lisboa Gentileza: Giuliano Santini

De las vivencias en la JMJ en Polonia a la que asistió, rescató: “Lo que más me sorprendió y me quedó de esa experiencia en Cracovia fue el compartir con personas de distintas culturas, y la energía positiva y la alegría que se vivió en ese encuentro. Éramos una sola comunidad, sin fronteras que nos separen. Tengo presente siempre esa alegría que se vivió en el compartir durante el día a día. La verdad es que eso fue hermoso”.

“En ese momento fuimos con un grupo de la Diócesis de Paraná y fue muy lindo ir como comunidad, con situaciones muy emotivas, como la misa de envío desde acá. Estaba el sacerdote Daniel Rodríguez, que falleció hace poco. Él fue un gran amigo, y me llevo además muchas personas de ese grupo y también muchas vivencias”, afirmó.

Mientras se prepara para partir, el joven paranaense recordó también que la JMJ del 2016 fue una instancia muy enriquecedora y que el testimonio del papa Francisco con su homilía y sus mensajes forman parte de su vida hasta hoy, lo que lo llevó a profundizar su fe y su experiencia espiritual: “Fue una experiencia muy personal que me llevó a una verdadera conversión y a una búsqueda más profunda de Cristo. Fui descubriendo de a poco al papa Francisco. Ahora lo estoy leyendo y acercándome cada día más a él. Me parece genial la facilidad que tiene de hacer tan práctica la teología, de llevarla al alcance de todas las personas y eso me toca bastante. Cuando lo escucho hablar o lo leo me cautiva mucho”, aseguró, rememorando algunos de sus mensajes.

Preparativos

Guiliano contó que está en contacto con chicos de Portugal para organizar el viaje. “En una reunión nos comentaron que están teniendo en estos días entre 30° y 40°, así que nos recomendaron que llevemos ropa liviana, mudas de cosas frescas y de lavado y secado rápido. Y allá vamos a dormir y comer en espacios comunitarios en una escuela y debemos llevar bolsa de dormir o colchón”, comentó.

Si bien en Cracovia el idioma en ocasiones dificultó la comunicación, en Portugal espera que ese tema resulte más sencillo: “En Cracovia por el idioma vivíamos como más encerrados en la comunidad argentina, o dependíamos de alguien que supiera inglés para traducirnos, ya que era el idioma más usado. En Portugal están muy cerca de España y están más familiarizados en escuchar la lengua, así que imagino que va a ser más fácil”, confió a UNO.

Por último, mencionó que en Paraná muchos de sus allegados ya le encargaron que vaya compartiendo su itinerarios desde el Viejo Continente: “Mis compañeros de grupo me piden que vaya mandando fotos, y cuando vuelva me van a organizar charlas para comentar lo vivido en la JMJ para compartirlo con toda la comunidad”, concluyó, feliz de poder vivir este encuentro único para compartir la fe.