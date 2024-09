Emergencia alimentaria: en Paraná se duplicó la cantidad de personas que asisten a comedores

La Ley de Emergencia Alimentaria se sancionó en mayo en la provincia. La Mesa contra el hambre alerta que las partidas no llegan y la demanda crece.

La Mesa contra el hambre exige la implementación de la Ley N° 11.140 de Emergencia Alimentaria , que se aprobó hace cuatro meses en la legislatura provincial. El grupo, conformado por asociaciones sociales e instituciones, advirtió que “la demanda aumenta a pasos agigantados y los alimentos no llegan”.

Jonatan Ramirez, uno de los integrantes, relató a UNO: “El gobierno no nos ayuda desde hace meses. Somos nueve los que trabajamos en el comedor, padres y vecinos de la zona. Tenemos 95 chicos y grandes, se ha sumado muchísima gente pero al no tener cómo ayudarlos, no los hemos podido anotar. Este último mes fueron 200 personas las que han ido a buscar comida, leche o ropa”.

club de abuelas de barrio belgrano comedor Nietito Fuerte (3).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Sobre la manera de sostener el comedor, detalló: “A nosotros nos daban la tarjeta social de Sidecreer, pero hace seis meses que no la percibimos y nos cuesta conseguir para cocinar. Ayer (por el domingo) salimos a recorrer el barrio y la gente nos ayudó con un poco de arroz, un poco de fideos o de polenta. La verdad es que cuesta mucho, porque anda mucha gente en la calle, pidiendo para comer. Y como ya salimos una vez, no queremos volver porque los vecinos a veces están cansados también y prefieren donar a lugares específicos. Nosotros salimos por necesidad”.

En cuanto al rol social del comedor, el trabajador dijo: “Vienen adolescentes e intentamos que salgan de la droga pero, ¿cómo hacemos? Con lo complicado que está todo, más de darle un plato de comida no podemos”.

Pobreza comedores hambre (6).JPG

La solidaridad como camino

En relación a las necesidades del espacio, resaltó que apelan a la solidaridad de la comunidad: reciben alimentos no perecederos, ollas, garrafas, electrodomésticos a reparar, para poder guardar comida: “Se necesita mucho, nos gustaría poder hacer algún pedido mensual a una empresa, para contar con seguridad con una vianda; no hemos tenido la suerte por el momento”.

Para quienes quieran colaborar, pueden comunicarse al teléfono 343-4383626 o si se prefiriere enviar dinero para la compra de alimentos se puede transferir al alias: Dario.599.bares.mp

El pedido de la Mesa contra el hambre

Por otra parte, Julián Jarupkin, referente provincial de la organización social Libres del Sur e integrante de la Mesa contra el hambre dijo a UNO que se está haciendo una entrega mensual a algunos merenderos y comedores de las organizaciones en Paraná.

Merenderos alimentos supermercados Libres del Sur 4.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

"Nosotros vamos a hacer un pedido de prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria –que rige hasta el 31 de diciembre– ya que el presupuesto es muy corto y prevemos que no se va a ampliar, necesitamos que haya una nueva forma de financiar la compra de alimentos. El panorama del contexto social y económico a nivel nacional no cambia, como tampoco cambian las políticas del Gobierno respecto de la entrega de alimentos, por lo que a los funcionarios de la Mesa de diálogo le pedimos que continúe y se vaya pensando en la prórroga de la ley, se aumenten las cantidades porque son insuficientes, así como la capacidad de entrega. A través de la Ley de Emergencia Alimentaria, que es distinta a la de los programas donde cobran a través de la tarjeta Sidecreer; pediremos que se pueda acompañar a los merenderos y comedores que ya están recibiendo, teniendo en cuenta que los gastos no son sólo por alimentos. Por ejemplo, las garrafas subieron un 50% en el último tiempo".

"El pedido es la habilitación de nuevas tarjetas sociales y que incluyan el pago de dos garrafas en los montos a acreditar”, sintetizó apelando a los funcionarios que integran la Mesa.