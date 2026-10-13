El río Uruguay experimenta una leva baja en su nivel

Desde la Represa de Salto Grande informaron que el río Uruguay tendrá un marcado descenso. Subirá el nivel del embalse del lago.

El área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó qué ocurrirá con el río Uruguay durante las próximas horas. Los parámetros indican que el río aguas debajo de la represa tendrá a bajar, mientras que se cubrirá el embalse, tras las maniobras que realizaron con anticipación de bajar su nivel.

Según detallaron, hasta las 15 de este miércoles, el caudal medio diario evacuado variará entre 17.000 y 16.500 metros cúbicos por segundo. Las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 11,30 y 11,60 metros, respectivamente. Además, detallaron que el nivel del embalse tenderá a 33,50 metros.

En el pronóstico semanal de precipitaciones no se ven precipitaciones abundantes en las cuencas alta, media e inmediata. A las 17 de este martes el río estaba en 11,19 metros sobre el puerto de Concordia.

En la zona de costanera las calles ya no tienen agua, pero el barro se hizo presente. Cerca del "ex lavadero de jaulas" los árboles están todavía tapados por el agua y un viejo eucalipto cayó sobre la balaustrada.