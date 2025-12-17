El INTA vuelve a estar en la mira de ajuste del Gobierno nacional

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ( INTA ) está nuevamente en el centro de la escena ante el plan integral de ajuste que intenta llevar adelante el Gobierno nacional sobre el organismo. Entre los objetivos está el remate de 42 mil hectáreas de distintas estaciones experimentales y un drástico recorte de programas, centros y agencias.

Según se expone en un documento de las últimas reuniones del Consejo Directivo del INTA que circula en las entidades del campo, el Gobierno también buscará avanzar con un shock de retiros voluntarios para reducir la dotación.

Ante esto, los trabajadores del INTA –nucleados en Apinta–, realizaron el martes su Congreso Ordinario y aprobaron un documento en el que expresan un rechazo explícito y detallado al proceso de achique que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Los gremios protestarán frente a la sede central mañana, en paralelo a la última sesión del año del Consejo Directivo, momento en el que –creen en los sindicatos– “se avanzará fuertemente en el desguace y la liquidación”.

El documento aprobado por el congreso enumera y pone en contexto una serie de decisiones que vienen siendo delineadas desde el inicio de la actual gestión de Milei. En ese recorrido, los trabajadores describen un proceso que combina reducción de personal, cierre de estructuras territoriales, recorte de líneas de trabajo y venta de activos estratégicos, con impacto directo sobre la capacidad operativa y científica del instituto.

“El INTA, institución descentralizada y autárquica, con casi 70 años de trayectoria basada en un modelo de gestión público-privada en todos sus niveles de gobernanza, continúa siendo objeto de destrucción por parte del Gobierno Nacional, mediante acciones que atentan contra su estructura, funcionamiento y misión”, informaron desde el gremio de trabajadores.

“Desde hace más de un año venimos soportando los embates promovidos por el Poder Ejecutivo Nacional e impulsados en INTA por su presidente Nicolás Bronzovich, con una clara voluntad de aplicar la motosierra contra los trabajadores y trabajadoras, sin considerar el impacto que ello tiene en el desarrollo agrobiondustrial argentino”, aseguraron.

Los trabajadores también recordaron que las entidades de productores agropecuarios (sobre todo la Mesa de Enlace), son responsables de lo que ocurra con el organismo, ya que tienen voz y voto dentro de la toma de decisiones del INTA.

La postura desde el INTA Entre Ríos

Ante este panorama poco alentador, el director regional de INTA Entre Ríos, Jorge Gvozdenovich, manifestó que la preocupación de los trabajadores es entendible, pero que oficialmente no hay un panorama cierto sobre los pasos que pretende dar el Gobierno.

“Entiendo la incertidumbre que hay en los trabajadores. La movilización que están haciendo es genuina. Están preocupados porque lo que está circulando en redes y en algunos medios es gravísimo. La verdad es que si uno lo lee se preocupa, porque no es algo consensuado, no es algo planificado, es algo abrupto. Entonces entiendo que el gremio está muy preocupado por eso. Más allá de eso, todos estamos de acuerdo que hay que modernizar el INTA o adecuarlo, pero tiene que haber un consenso con las bases, que son los productores y público y privado que conforman los distintos INTA en las provincias”, indicó Gvozdenovich en diálogo con UNO.

El dirigente explicó que hasta que no se reúna el jueves el Consejo Directivo nacional no habrá un panorama claro.

“Es el máximo órgano que tiene el INTA, está integrado por diez personas, cinco públicos y cinco privados. Esos son los que definen la estrategia del INTA, ¿qué queremos investigar? ¿Qué queremos hacer? Ese consejo estuvo parado un tiempo, lo desaparecieron un tiempo, por todo este tema del decreto. Fue un momento donde hubo una incertidumbre total, vivimos un período bastante caótico para lo que es el INTA, que el año que viene cumple 70 años. Ahora tenemos un Consejo Directivo funcionando que está empezando a tomar decisiones”, afirmó.

Jorge Gvozdenovich El director regional de INTA Entre Ríos Jorge Gvozdenovich defendió las actividades que realiza el organismo.

En este sentido, Gvozdenovich señaló que “hubo un cambio de paradigma”. “Hay un cambio de relaciones con el sector privado, hay un productor muy empresario que tiene otra visión, que demanda del INTA no solamente el asesoramiento técnico o cómo y cuándo sembrar, ya demanda otras cosas del INTA, pero también hay un productor mediano, pequeño, que sí demanda. Entonces, este Consejo Directivo se está juntando, esta es la segunda reunión del año, para definir eso, ¿qué queremos hacer con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina? A raíz de eso empiezan a haber un montón de elucubraciones, de que van a cerrar, que van a achicar el presupuesto, que van a echar gente. Todo eso son comentarios, pero por el momento no tenemos certezas de nada”, agregó Gvozdenovich.

El achique del Estado

El directo regional del INTA Entre Ríos dejó en claro que son conscientes que “son un organismo del Estado y el Gobierno siempre dijo que hay que achicar los organismos del Estado porque tienen algunos vicios. Eso no escapa a nadie”.

“En estos dos años ya le han preguntado al INTA ‘¿cuántas personas tenés?’ De hecho ya bajamos 900 personas por retiros voluntarios o jubilaciones. El Gobierno también nos preguntó ¿cuánto campo tienen? ¿A quién responden? Siempre que han preguntado algo al INTA hemos tenido una respuesta con un fundamento sólido. Entonces, en eso de achicar gente, habría que ver cuál es el nuevo INTA que quieren. Lo real es que en el organismo nunca hubo un caso de corrupción. Porque si hubiera habido un hecho de corrupción, hubiera sido el caballito de batalla de cualquiera que quiera desarmar al INTA. Nadie puede decir ‘mirá, el INTA se gastó la plata en tres viajes a la Luna’. No, porque tenemos un control social tan fuerte en la institución. Por ejemplo, soy como el administrador del INTA en Entre Ríos, pero tengo un Consejo Directivo integrado por 14 personas, que son siete públicos y siete privados. Todos ad honorem forman parte de ese consejo, que nos juntamos una vez por mes, donde les digo queremos investigar esto, queremos hacer esto, y ellos evalúan si es conveniente o no hacerlo. Y si me dicen que no es porque son productores, vienen del sistema productivo, son docentes, son de la universidad, son del Conicet, representan a las cuatro entidades del campo. Además, tenemos concursos, no hay un solo cargo a dedo en el INTA”, agregó.

La situación que brindó Gvozdenovich sobre cómo se desenvuelve el organismo le da una esperanza sobre lo que puede pasar en los próximos meses.

“Somos sólidos y no pueden venir con eso de echar gente porque les guste hacerlo. Porque si echan a 20 personas pueden dejar de responder en diferentes ámbitos. En la cadena láctea o en la cosecha de batata en Feliciano por ejemplo, que antes de que este el INTA se cosechaban 4.000 kilos y ahora, con los lineamientos que les dio el organismo, estamos hablando de 24.000 kilos por hectárea. El productor dejó de subsistir y ya vende, comercializa, se va a lugares a vender, empezó a crecer, se asoció con otro. Eso es el INTA”, sentenció.

“Cuando el Gobierno entiende estas cuestiones del INTA, dicen ‘perfecto, definamos a dónde queremos ir con el INTA’. Uno se tiene que amoldar a dónde quiere ir el Estado, porque en definitiva es el que nos marca el norte, junto con el sector público y privado”, finalizó.