El Gobierno de Entre Ríos fortalece el equipo de Salud Digital mediante un convenio con el Mirador TEC.

22 de enero 2026 · 17:45hs
El ministro de Salud de Entre Ríos y el director del Mirador TEC, Daniel Blanzaco y Carlos Pallotti, respectivamente, suscribieron un acta que permitirá el uso de los servicios y de las instalaciones que ofrece el parque tecnológico. El objetivo es el desarrollo de Salud Digital.

El acuerdo entre Salud y Mirador TEC

A partir de este acuerdo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos podrá utilizar los espacios de uso compartido (salas de reuniones, áreas de capacitación, auditorios y laboratorio), áreas comunes y 10 posiciones de coworking (espacios individuales de trabajo destinadas únicamente para las actividades del equipo).

En la oportunidad el ministro Blanzaco expresó: “Quiero felicitarlos por el desarrollo de este polo tecnológico que es un hito para la provincia y, para la cartera sanitaria en particular, el hecho de poder disponer de un espacio para la innovación en salud digital es muy importante en este trabajo que para nosotros es estratégico”.

En ese sentido, explicó que el Ministerio de Salud entrerriano cuenta con un equipo de programadores que trabaja en el diseño, desarrollo y optimización de soluciones tecnológicas, y se prevé integrar su trabajo a las actividades del parque tecnológico.

El funcionario indicó: “La tecnología aplicada a la salud permite hacer un uso más eficiente de los recursos y mejorar la calidad de atención, por eso desde que comenzamos nuestra gestión nos propusimos impulsar y potenciar el uso de las herramientas digitales”.

Por su parte, el director del Mirador TEC, Carlos Pallotti, expresó: “Acá tenemos 8.000 metros cuadrados de oficinas, espacios de co-working, áreas de investigación, centros de capacitación, y para nosotros es una alegría estar incluyendo la posibilidad de trabajar en en todo lo que es la incorporación de la tecnología en medicina, que es una de las ramas que queremos explotar”.

Luego de la firma del convenio ambas autoridades recorrieron las instalaciones y abordaron diferentes cuestiones vinculadas a las comodidades y servicios de los que dispone el espacio.

