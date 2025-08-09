Uno Entre Rios | La Provincia | Gobierno de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos enfrenta la amenaza que acecha a las palmeras

El Gobierno de Entre Ríos trabaja para luchar contra una plaga que afecta las palmeras, especies nativas y exóticas de la provincia.

9 de agosto 2025 · 21:11hs
Prevenir y controlar la propagación de plagas que amenazan especies nativas y exóticas es la tarea de la Mesa Regional contra el Picudo Rojo de las Palmeras que, en representación de la Provincia, integran expertos de las secretarías de Ambiente y Agricultura, Ganadería y Pesca.

La campaña del Gobierno de Entre Ríos

La conformación de este espacio responde a la urgente necesidad de abordar dos flagelos de alto impacto ambiental: el Picudo Negro (Rhynchophorus palmarum), y la inminente amenaza del Picudo Rojo (Rhynchophorus ferrugineus).

Ambas representan un grave riesgo para especies introducidas, como la Palma Canaria, y de forma particular, para la Palmera Yatay (Butia yatay), un símbolo de los ecosistemas entrerrianos protegido por la Resolución Provincial Nº166/1960.

El director de Áreas Naturales Protegidas de la provincia, Pablo Aceñolaza, destacó la importancia de esta iniciativa: “La creación de esta mesa es un paso fundamental en la gobernanza ambiental de la provincia. Estamos actuando con rapidez y de manera coordinada para proteger nuestro patrimonio natural, especialmente la Palmera Yatay, que es un emblema de nuestra biodiversidad”.

Por su parte, la directora de Agricultura de la provincia, Carina Gallegos, subrayó la importancia de concientizar sobre la necesidad de evitar la introducción de palmeras y/o sus partes sin el debido control previo del Senasa, así como también sobre la detección temprana del picudo rojo. "La experiencia internacional demuestra que, una vez que estas plagas se establecen, son extremadamente difíciles de erradicar", advirtió.

Líneas de acción estratégicas

La Mesa Regional trabaja en la implementación de un plan integral que incluye monitoreo y vigilancia para intensificar controles en áreas protegidas y zonas urbanas para la detección temprana de las plagas. Se suma fortalecer la comunicación entre Senasa, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Parque Nacional El Palmar, la Dirección de Agricultura de Entre Ríos y los gobiernos locales de Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay, entre otros.

En ese marco se prevé aplicar protocolos de buenas prácticas para la gestión de las plagas y promover campañas informativas dirigidas a la ciudadanía y a los productores para generar conciencia sobre la importancia de la prevención y la denuncia de posibles casos. Además, definieron fomentar la investigación de métodos de control innovadores y promover la reforestación planificada con palmeras nativas para restaurar los ecosistemas afectados.

La apertura de la mesa contó con la participación de autoridades, incluyendo a la coordinadora Regional de Protección Vegetal de Senasa, Natalia Schmidt; y el director de Espacios Verdes de Gualeguaychú, Emilio Montefinale.

