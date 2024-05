El drama de las personas en situación de calle se agrava con la llegada del frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para hoy una temperatura mínima de 4° y una máxima de 13°. En esta jornada el frío va a sentirse con fuerza e incluso se puede tornar insoportable si uno no tiene el abrigo suficiente, como le ocurre tantas veces a quienes no cuentan con un lugar para vivir y están en situación de calle. Por las noches se acurrucan donde pueden, tratando de guarecerse del rocío y de la helada que acecha cuando las noches se vuelven gélidas. A veces encuentran lugar bajo techo, y tapados con una frazada, algún cartón, o en ocasiones un nylon, tratan de dormir.

“Son 146 personas en situación de calle, sin contar los que entran y salen del refugio, donde tienen lista de espera, y en un momento eran como 50 personas. En estos momentos de frío algunos también hacen lo que nosotros le decimos una ranchada. O sea, se van a un ranchito cerca de los arroyos, o bajo un puente, o se hacen un rancho de chapa o cartón. Hay distintas realidades: hay gente que está un tiempo viviendo en lo de un amigo, pero después vuelve a la calle; están las personas que viven hace mucho tiempo en situación de calle, y después las que están en riesgo de estarlo”, observó en torno a una realidad plagada de necesidades que se recrudecen.

Por otra parte, explicó: “El censo que hicimos no era exclusivo para personas en situación de calle, porque nosotros sabíamos que hay mucha gente que va a comer a las plazas que tiene otra realidad. Vimos que creció exponencialmente la demanda: hoy son entre 300 y 350 porciones por noche. Lo que nosotros hicimos con este relevamiento era para poder identificar la situación de cada familia, y ahí nos encontramos con personas que caminan 40 cuadras para ir a buscar comida. De esas 300, 350 personas por noche, tenemos más del 60% que son de gente que tiene un techo pero se acerca a comer”.

Acompañamiento

También hay otras ONG, grupos parroquiales o de voluntarios que tratan de contribuir con su ayuda en este tiempo en el que se multiplican las necesidades, pero en general no se trabaja en articulación con el sector público. Anabella contó que hace dos meses hubo una reunión con algún área municipal y otros espacios, pero no surgió un plan ante la llegada del frío, algo que los preocupaba de antemano: “Vemos la realidad todos los días de primera mano. Entonces, cuando nosotros nos reunimos para hablar de este tema, que fue hace dos meses, entendiendo que venía el frío, no había una solución, no había una propuesta, o alguna acción concreta para que acompañemos”, indicó.

“A nosotros nos preocupa la llegada del frío, y estamos tratando, en la medida que podemos, de acompañar, sobre todo con comida caliente durante el día. Se habilitó todo el día la sede para recibir a la gente, para darles algo caliente, y a la noche la cena”, sostuvo a su vez Anabella, quien manifestó: “Acompañamos a personas que están en situación de calle, y aquellas entran y salen de esta situación, porque hay muchas personas viviendo en una extrema vulnerabilidad, en casas de cartón, plástico y chapas, y ya ante una pequeña lluvia pierden todo, además que se les inunda el lugar”.

Necesitan donaciones

En Suma de Voluntades reciben donaciones y sobre este punto, refirió: “Frazadas ahora tenemos, porque recibimos una donación de una empresa el jueves. Lo que más estamos necesitando es alimento para la gente, para preparar comida caliente, o una leche caliente para tomar con galletitas, también sopas. Porque en el transcurso del día hay personas que llegan heladas, muertas de frío”. Suma de Voluntades Paraná es la página de Facebook para contactarse.

Contar con colaboraciones se vuelve imperioso en estos tiempos: se supo que el Gobierno nacional acopia cerca de 5.000 toneladas de alimentos en depósitos, según lo afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, en medio de un conflicto con organizaciones sociales.

Sobre este punto, Albornoz opinó: “Nación tiene los galpones llenos de mercadería y entendemos que está en crisis la asistencia social. Todos los que trabajamos de manera correcta creemos necesaria la auditoría, que además nos permite crecer a nosotros como organización. Ahora, lo que no se puede poner en duda es que hay muchos comedores y merenderos que trabajan de manera excelente. Entonces, cortar toda la asistencia de parte de Nación hacia municipios, hacia las provincias y hacia las organizaciones, es un acto de injusticia, incluso de crueldad”.

Asistencia del municipio

Consultado por la contención que está brindando la Municipalidad de Paraná, Julián Jarupkin, coordinador de Integración Social para Personas en Situación de Calle señaló a UNO: “Nosotros estamos trabajando 24/7 en el dispositivo situado en calle Belgrano 587, de lunes a viernes. Desde las 7 de la mañana hasta las 21.30 se puede ingresar al dispositivo. Ahí se puede tomar un desayuno, y hay unas camas rotativas donde pueden acostarse un rato, pegarse una ducha. Se les va a hacer seguramente una entrevista y llenar una ficha para conocer su situación. Además, durante el día entre semana hay talleres, hay un equipo de salud mental, hay grupos de escucha terapéutico de los cuales pueden participar quienes asistan al lugar”.

“La disponibilidad durante el día de esas camas es transitoria. Después, para alojar gente tenemos una capacidad de 34 camas, 28 para hombres y seis de mujeres, que permanecen durante el máximo de nueve meses, una vez admitidos e ingresados al dispositivo. Dentro de esa normativa pueden y deben ocupar los espacios que mencionamos, de escucha, de salud mental, los talleres y demás”, comentó por último.