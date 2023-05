"Llegó Kirchner y hay clases", tituló UNO en su portada el día 28, para resumir la jornada histórica que se vivió el 27 de mayo de 2003. Dos días después de haber asumido como presidente de la Nación, Néstor Kirchner arribó a Paraná en medio de un duro conflicto docente, con maestros que llevaban meses sin cobrar y cuando todavía no habían empezado las clases. Fue un gesto político que marcó su gestión y se convirtió en un símbolo.

La cobertura del diario se extendió desde la página 3 a la 5, con el relato de lo sucedido desde el ingreso de Kirchner caminando por calle Córdoba hasta la sede del Consejo General de Educación (CGE) hasta sus palabras en el acto que encabezó en el salón del organismo, que estaba colmado de docentes y empleados estatales. El entonces gobernador, Sergio Montiel, no participó porque momentos antes había sido agredido a golpes por manifestantes.

nestor kirchner en parana 27 de mayo 2003 4.jpg Foto: UNO/Archivo

“Pongamos mucha fuerza, mucho coraje, demostremos que se puede hacer un país distinto, un país con convicciones y demostremos que se pueden respetar las ideas que se tienen cuando se llega al gobierno, colaborando, cooperando. Solos es imposible, pero entre todos es posible”, aseguró Néstor Kirchner en su discurso en el CGE. “Pongamos mucha fuerza, mucho coraje, demostremos que se puede hacer un país distinto, un país con convicciones y demostremos que se pueden respetar las ideas que se tienen cuando se llega al gobierno, colaborando, cooperando. Solos es imposible, pero entre todos es posible”, aseguró Néstor Kirchner en su discurso en el CGE.

La crónica contaba que durante la mañana, Kirchner había mantenido numerosos contactos telefónicos con Daniel Filmus, ministro de Educación, quien estaba en la provincia desde temprano reunido con dirigentes del gremio docente y funcionarios provinciales. Kirchner salió de Buenos Aires poco después de las 15. Filmus llegó a la Base Aérea de Paraná a esa misma hora y confirmó que se había llegado a un acuerdo y que las clases iban a comenzar normalmente al día siguiente.

nestor kirchner en parana 27 de mayo 2003 1.jpg Foto: UNO/Archivo

A las 16.05 tocó pista el Lear Jet de la Fuerza Aérea Argentina del que descendieron, además del primer mandatario, el ministro de Interior Aníbal Fernández y el senador Pedro Guillermo Guastavino. En la explanada lo saludaron el gobernador Montiel y el intendente Sergio Varisco.

"Desde allí la comitiva se dirigió al Consejo General de Educación (CGE). Montiel no pudo quedarse porque fue agredido por las personas que esperaban a Kirchner y debió refugiarse en el cuarto piso del edificio, para después salir por el pasadizo que comunica con la Jefatura de Policía", reseñaba la crónica.

"Kirchner entró en medio de una marea de personas que pugnaba por saludarlo. Por su parte el Presidente no reparó el usar muchos minutos para saludar y dialogar con todos los que se le acercaban. Aunque la Policía intentó impedir el ingreso de los docentes y militantes gremiales al auditorio del CGE, la presión de la gente desbordó a la custodia", continuaba.

nestor kirchner en parana 27 de mayo 2003 2.jpg Foto: UNO/Archivo

El acuerdo firmado contempla el compromiso de saldar la deuda con los docentes entrerrianos, establecía un mecanismo de control para garantizar que los fondos que llegarían a la provincia fueran destinados a ese fin y establecía el compromiso de recuperar los días de clase perdidos.

nestor kirchner en parana 27 de mayo 2003 3.jpg Foto: UNO/Archivo

A su lado se encontraba la entonces secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Marta Maffei, y su par de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, Marta Madoz. Detrás se ubicó Hugo De Bueno, de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET). Otro dirigente histórico que se encontraba presente era Edgardo Massarotti, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La portada de UNO del 28 de mayo

Recuerdos

Distintos referentes del justicialismo recordaron este sábado aquella jornada. "En 2003 Entre Ríos estaba sumida en la peor crisis de su historia. Docentes y trabajadores no cobraban hacía largos meses. Lo poco que se pagaba era en bonos federales. No había clases, ni servicios esenciales. Hasta que vino Néstor, aquel 27 de mayo, y puso fin al desastre", publicó el gobernador Gustavo Bordet en sus redes sociales, junto con un foto del archivo de UNO.

Embed En 2003 Entre Ríos estaba sumida en la peor crisis de su historia. Docentes y trabajadores no cobraban hacía largos meses. Lo poco que se pagaba era en bonos federales. No había clases, ni servicios esenciales. Hasta que vino Néstor, aquel 27 de mayo, y puso fin al desastre. pic.twitter.com/MKXzvGTSTR — Gustavo Bordet (@bordet) May 27, 2023

"La Argentina y Entre Ríos empezaron a desandar esa crisis con políticas que alentaron la producción y el trabajo. Por eso las y los entrerrianos siempre recordaremos a Néstor, porque no queremos volver a la crisis. Eso confirma, año tras año, el camino que estamos transitando", agregó.

Por su parte, la diputada nacional Blanca Osuna, reseñó: "20 años de la presencia de Néstor Kirchner en Paraná. Las clases no se habían iniciado en la Provincia y terminaba mayo. Tuvo la firme decisión de destrabar el conflicto, que se abonen los salarios, y que los estudiantes comiencen a aprender de una vez por todas".

La legisladora publicó también un video con palabras de Kirchner y Maffei en aquel acto:

Embed Néstor recuperó la política, definió el rol del Estado en materia de derechos y puso a la educación como una política central. Su hacer de entonces es el claro ejemplo para actuar hoy y siempre.#Nestor20Años #EducaciónPública #EntreRios pic.twitter.com/OtDpk2V6ar — Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) May 27, 2023

Urribarri convocó a un acto

El exgobernador Sergio Urribarri convocó a un acto para el martes 30 a las 19.30 en el Club Sportivo Urquiza en Paraná (Ameghino 510), para conmemorar esta fecha. “Hoy se cumplen 20 años del día histórico en el que Néstor, a 48 horas de asumir la Presidencia con más desocupados que votos, decidió que de la inmensidad de problemas que tenía sobre su escritorio el más importante era el que afectaba a nuestros gurises y nuestras gurisas”, expresó Urribarri.

“A esa altura del año, 27 de mayo, no se había dado ni un solo día de clases en la provincia porque los docentes no cobraban sus salarios. Y Néstor resolvió el conflicto en cuestión de horas y al día siguiente estudiantes y maestros volvieron a las aulas”, recordó. “No poder ejercer el derecho a la educación es una de las cosas que pasan cuando no gobierna el peronismo. Los entrerrianos y las entrerrianas lo tenemos grabado en la memoria. Por eso en Entre Ríos, orgullosamente y hace 20 años votamos al peronismo. Y lo vamos a seguir haciendo”, manifestó luego.

“Es un deber militante recordar la figura de Néstor Kirchner, el mejor de nosotros y el que nos mostró un camino del que, pese a los embates, no nos hemos apartado ni un milímetro”, finalizó Urribarri.